COVID-19 :

Les experts en épidémiologie du monde entier exigent depuis longtemps que les gouvernements et les institutions appliquent des mesures plus énergiques pour arrêter la propagation du Covid-19 par voie aérienne. Ils considèrent que les mesures de prévention reposent sur trois piliers: l’hygiène des mains, la distance sociale et l’utilisation obligatoire des masques. Cependant, ils oublient quelque chose d’essentiel, la ventilation. Maintenant, la SCCI présente une proposition pour éviter d’attraper le coronavirus dans le métro, et dans les transports publics en général.

Que sont les aérosols?

La première chose à faire est de savoir ce que sont les aérosols et comment ils transmettent le Covid-19. Parler, tousser ou simplement respirer émet particules respiratoires par le nez ou la bouche. Ces particules se mélangent à l’air ambiant, donnant naissance à des aérosols.

Les plus grosses gouttelettes tombent rapidement au sol, mais les aérosols, constitués de minuscules particules, de moins de 5 microns, restent en suspension dans l’air et peuvent être transmis jusqu’à six mètres, selon certaines études.

Par conséquent, la transmission du coronavirus par aérosols peut se produire dans espaces fermés mal ventilés où les gens restent pendant de longues périodes.

Dans une lettre récemment publiée dans la revue “ Science ”, des chercheurs américains indiquent qu’il existe des preuves claires que l’inhalation du coronavirus par aérosols est l’une des principales voies de transmission des maladies.

Dans les espaces clos, les aérosols se comportent de manière très similaire à la fumée, à la différence qu’ils sont incolore et inodore. Même en silence, une personne infectée par Covid-19 libère des aérosols infectieux lorsqu’elle respire. En parlant, le nombre de particules infectieuses libérées est multiplié par 10 et en chantant par 50.

Comment éviter d’attraper le coronavirus dans le métro?

La chercheuse du SCCI sur les aérosols atmosphériques, María Cruz Minguillón, met un accent particulier sur la nécessité de emprunter les transports en commun en silence. Comme elle l’explique elle-même, sans parler et avec le masque correctement ajusté, le risque est considérablement réduit.

Le métro est un espace clos, dans lequel il n’y a pas de type de ventilation, donc s’il y a une personne infectée voyageant dans le wagon, il est important que l’air est le moins pollué possible. Pour cette raison, il recommande de ne pas parler, même pas au téléphone. Et il donne un exemple très clair: lorsqu’une personne parle au téléphone dans le métro, elle a tendance à le rendre bruyant car il y a du bruit dans l’environnement, ce qui se traduit par l’émission d’aérosols jusqu’à 50 fois plus.