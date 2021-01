COVID-19 :

Le gouvernement de Pedro Sánchez a eu un cinquième chroniqueur au Cabinet qui s’est clairement positionné avec les partis d’opposition sur la continuité de Salvador Illa dans la santé après avoir été nommé candidat du PSC-PSOE en Catalogne. Le ministre du Travail, Yolanda Diaz, a rejoint aujourd’hui les voix de différents partis politiques qui demandent une “décision rapide” sur la continuité de Salvador Illa à la tête du ministère de la Santé.

«Ce que je crois c’est que il conviendrait d’agir rapidement parce que nous sommes déjà en campagne. Aujourd’hui c’est déjà une campagne électorale en Catalogne, la pandémie demande toute la concentration, le courage, l’intelligence et le dévouement. Je suis déjà en campagne électorale aussi, nous sommes tous en campagne. Ce que je voudrais, c’est qu’une décision soit prise rapidement », a souligné Yolanda Díaz à propos de Salvador Illa dans une interview au Huffington Post, recueillie par EP.

Il coïncide donc avec Pablo Casado, chef du PP, qui a demandé ce lundi au ministre de la Santé, Salvador Illa, de quitter ce poste après avoir été nommé candidat du CPS et que le gouvernement se concentre sur la livraison de vaccins contre covid-19 pour “sauver des vies et non faire campagne”.

Lors d’une cérémonie avec le président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le chef du PP a répondu aux médias par un “ oui ” lorsqu’on lui a demandé si Salvador Illa doit quitter le ministère de la Santé, comme demandé par d’autres partis d’opposition et même par United We Can, qui gouverne aux côtés du PSOE.

La ministre a transféré son “affection” et son “respect” à Salvador Illa et a clairement indiqué que la refonte du gouvernement est de la responsabilité du président de l’exécutif, Pedro Sánchez, au niveau institutionnel et du PSOE en termes de parti en ce qui concerne les candidats qu’il choisit pour les élections.

“Rien de plus que de le respecter”, a déclaré Díaz, convaincu que le Premier ministre “frappera” avec les changements au sein de l’exécutif.

Lorsqu’on lui a demandé si la ministre Carolina Darias allait remplacer Illa à la tête de la santé, Díaz a indiqué qu’il n’avait aucune information à ce sujet. “Seul le Premier ministre le sait, et c’est bien qu’il en soit ainsi”, a-t-il ajouté.

La proposition de pension

Le ministre du Travail s’est opposé à la proposition du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, qui José Luis Escrivá, étendre la cotisation de 25 à 35 ans pour le calcul des pensions.

“Il s’agit simplement d’une réduction”, a-t-il déclaré pour exprimer son “désaccord” avec une approche qui impliquera une “réduction brutale des retraites” et est “préoccupé” que les gens en parlent lors de l’approbation d’un accord il y a un mois. sur les retraites dans le pacte de Tolède, qui ne va pas dans ces termes. Par conséquent, il a l ‘«espoir» que cette proposition puisse être réorientée et dans cette ligne, United We et PSOE dialoguent.

Concernant la situation de la salaire interprofessionnel minimum, la ministre a réitéré que sa position et celle d’United We Can sont “très claires”, car «Avec les faibles» et une augmentation aide ce groupe.

De cette manière, il continuera à travailler à partir du dialogue social pour augmenter le salaire minimum, en se rappelant que la rémunération augmentera cette année entre 1,5 et 1,8.

«Pourquoi les travailleurs qui ont la capacité de négocier et de meilleures conditions pour voir leur salaire s’améliorer et on les prive du maintien du pouvoir d’achat, in fine, les femmes, qui sont à temps partiel, précaires, qui sont des jeunes , et les gens en désaccord? Ces jours-ci, on disait que les secteurs les plus agités, l’hôtellerie et le commerce, allaient souffrir. Est un mensonge. Je pense que l’argument échoue. Mais bon: calmez-vous et laissez le dialogue social se résoudre. Je suis toujours du côté des faibles. Si je devais choisir, je pense qu’il faudrait d’abord améliorer ceux qui ne font pas partie de la convention collective », a-t-il ajouté.