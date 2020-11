COVID-19 :

La morale, le quartier le plus riche d’Espagne, est entré dans les zones de santé de base que la Communauté de Madrid a confiné. Avec une incidence cumulée de plus de 400 cas pour 100000 habitants, le ministère de la Santé a lié cette zone aux 30 autres zones avec mesures spéciales contre le coronavirus.

Malgré le fait que la gauche avait veillé à ce que le gouvernement de la Communauté de Madrid applique mesures “classe” Pour nuire aux quartiers pauvres, la réalité démantèle cet argument. Les dirigeants de Podemos comme Isa Serra, Juan Carlos Monedero ou Jesús Santos Ils ont assisté à des manifestations contre la «ségrégation» et la «stigmatisation» des quartiers pauvres, mais ce vendredi, il a été démontré une fois de plus que l’exécutif régional applique ses mesures là où elles sont le plus nécessaires.

En effet, lors de la conférence de presse de ce vendredi, le directeur général de la santé publique, Elena Andradas, et le sous-ministre de la Santé publique et Covid Plan, Antonio Zapatero, Ils ont précisé que le seuil pour lequel les restrictions chirurgicales sont appliquées a été abaissé. Compte tenu de l’amélioration générale dans la région, les limitations de mobilité s’appliquent désormais avec les exceptions prévues pour les zones plus de 400 cas pour 100 000 habitants. Au départ, en septembre, le seuil fixé était un plafond de 1 000 cas.

Par conséquent, cela a signifié qu’entre La Moraleja (Alcobendas) parmi les zones touchées. Ils rejoignent également ces mesures trois quartiers de Fuenlabrada et deux la capitale (Artilleros et La Elipa). À partir de ce lundi, les restrictions commenceront à s’appliquer et jusqu’au, au moins, le 7 décembre prochain.

Le plus riche

Précisément le 15 octobre, des statistiques officielles ont été publiées qui placent La Moraleja en tête du classement des revenus. Les zones suivantes sont Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelone), Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón), Salamanque-Goya et Aravaca (Madrid) comme zones avec le revenu brut moyen le plus élevé de toute l’Espagne, selon l’Agence fiscale.

Le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero. (Photo. EP)

Plus précisément, La Moraleja mène les statistiques au niveau de l’Etat, avec un revenu moyen de 214.276 euros bruts, 28% par rapport à l’année précédente et plus du double de celui du deuxième arrondissement avec le revenu disponible moyen le plus élevé, Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelone), qui présentait un revenu brut moyen de 97 866 euros, soit 5,4% de plus.

Amélioration à Madrid

Le Dr Elena Andradas a également indiqué que plusieurs domaines sortent des restrictions pour arrêter Covid-19. En général, il y a une diminution de l’incidence cumulée à 14 jours moins de 300 caisses (297 hier). Avec les nouveaux critères dans les restrictions, qui entreront en vigueur dans un peu plus de 48 heures, ceux des artilleurs à Vicálvaro, Ciudad Lineal à La Elipa, Cuzco, Castilla La Nueva et Alicante à Fuenlabrada et, comme cela a été indiqué, La Moraleja à Alcobendas; des mesures qui seront prolongées Jusqu’au 7 décembre.

Le revers de la médaille se trouve dans ceux qui, en raison de la forte baisse de l’incidence, ne sera plus limité. Ce sont: Barrio del Puerto et Docteur Tamames à Coslada (diminution de plus de 50%), Núñez Morgado dans le district de Chamartín (-58,8%), Peintres à Parla (-51%), Puerta del Ángel dans le district de Latina (-55%), Villamil dans le district de Tetuán (53,5%) et Virgen de Begoña dans le district de Fuencarral El Pardo (-70%). Avec le départ de ces zones de santé de base, les restrictions seront maintenues dans 30 des zones où la mobilité est actuellement limitée.

De même, Andradas a signalé qu’au cours de la semaine épidémiologique 46 (jusqu’au 15 novembre), 10249 cas ont été confirmés dans la région et que l’incidence cumulée était de 14 jours 297 cas pour 100 000 habitants; un taux «confirmé quotidiennement par les données communiquées au ministère de la Santé», dans la liste duquel il s’est hissé à la quatrième place en termes d’incidence la plus faible dans les communautés autonomes, la Communauté valencienne enregistrant un taux plus élevé.