COVID-19 :

L’actualité du mutations chez le vison a incité le Premier ministre danois Mette Frederiksen à annoncer le 4 novembre son intention de mettre fin à l’élevage de visons dans un avenir prévisible et abattre environ 17 millions d’animaux, déclenchant un débat acharné sur la question de savoir si une telle action était légale. Mais les scientifiques ont pris soin de ne pas sonner l’alarme tant qu’ils n’ont pas vu les données.

Comme expliqué dans Nature, les scientifiques qui ont examiné les données disent que les mutations elles-mêmes ils ne sont pas particulièrement inquiétants. Il y a peu de preuves qu’ils permettent au virus de se propager plus facilement entre les personnes, de le rendre plus mortel ou de compromettre les thérapies et les vaccins.

“Les mutations associées au vison que nous connaissons ne sont pas associées à une propagation rapide, ni à des changements dans la morbidité et la mortalité”, explique Astrid Iversen, virologue à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni.

Mais les chercheurs disent euthanasier les animaux est probablement nécessaire, compte tenu de la propagation rapide et incontrôlée du virus chez le vison, détecté dans plus de 200 fermes depuis juin, faisant des animaux une source virale massive qui peut facilement infecter les humains.

Davantage de personnes sont infectées dans les régions où les élevages de visons sont touchés

Dans les régions où les élevages de visons sont touchés, le nombre de personnes atteintes du COVID-19 augmente considérablement, dit Iversen. Et il y a environ trois fois plus de visons que de gens au Danemark. “Le sacrifice des visons est nécessaire.”

La propagation incontrôlée chez le vison augmente également les chances pour le virus d’évoluer et développer des mutations qui pourraient être préoccupantes, dit Jannik Fonager, virologue au Statens Serum Insitut, l’autorité sanitaire danoise menant les enquêtes, basée à Copenhague. Le 10 novembre, le gouvernement a déposé un projet de loi pour permettre l’abattage et a exhorté les agriculteurs à démarrer le processus.

Mutations de vison

Le Danemark a séquencé des échantillons viraux de 40 élevages de visons et identifié quelque 170 variantes de coronavirus. Dans des échantillons viraux de personnes, qui représentent environ un cinquième du total des cas confirmés de covid dans le pays, ils ont trouvé 300 personnes avec variantes contenant des mutations dont on pense qu’elles sont apparues pour la première fois chez le vison.

Dans des échantillons viraux prélevés sur des visons et des humains, les chercheurs ont identifié plusieurs mutations dans le gène qui code la protéine de pointe de coronavirus, qu’il utilise pour accéder aux cellules. La grande majorité des développements de vaccins ciblent cette protéine clé.

Un variant viral qui contient une combinaison unique de mutations appelée ‘Groupe-5‘, trouvé sur cinq fermes et 12 personnes dans la région du Jutland du Nord.

Des expériences cellulaires préliminaires suggèrent que les anticorps de certaines personnes qui s’étaient rétablies du COVID-19 a eu plus de mal à reconnaître la variante Cluster-5 que les virus qui ne portaient pas les mutations Cluster-5.

Mais les chercheurs qui ont examiné les données disponibles affirment que ces affirmations sont spéculatives. La variante Cluster-5 semble être un “Impasse” chez les gens parce qu’il ne s’est pas largement répandu, dit Iversen. Bon nombre des personnes infectées travaillaient dans des fermes et étaient probablement exposées à une dose virale élevée. La variante n’a pas été vue depuis septembre malgré un séquençage et un partage de données étendus, dit-elle.

Iversen ajoute que le travail expérimental est trop limité tirer des conclusions sur ses implications pour les thérapies et les vaccins. “Il est vraiment important dans cette situation de ne pas surinterpréter des données très préliminaires.”

On ne sait pas non plus si toutes les mutations associées au vison chez les humains proviennent réellement du vison, car toutes les données n’ont pas été publiées, mais il existe quelques exemples de mutations qui proviennent du vison et sont transmises aux humains.