COVID-19 :

Les Celtics de Boston ne savaient pas s’ils allaient avoir les huit joueurs nécessaires, au minimum, pour sortir et jouer cette saison NBA complexe, qui doit vivre avec la pandémie sans la protection de la bulle, qui a donné un résultat exceptionnel pour clôturer le dernier parcours, en Floride. Lorsque les verts, dans une situation convulsive après le positif de leur grande star Jayson Tatum, ont rassemblé des pièces comme ils le pouvaient, ils ont découvert que leur match contre Miami Heat, a priori un affrontement des titans à l’Est et un match revanche des dernières séries éliminatoires, avait eu lieu. reporter … car c’était son rival qui n’avait pas ces huit joueurs disponibles.

Le positif de Tatum, est un domino troublant, a affecté Bradley Beal, la star des Wizards de Washington qui en est venue à être considérée comme un contact direct après avoir discuté avec l’attaquant des Celtics (et se défendre) lors des récents Wizards-Celtics. Beal l’a découvert quelques minutes avant de jouer samedi, précisément contre le Miami Heat, et après avoir effectué ses routines d’avant-match normalement. Avant (justement) les Celtics et Heat, ceux de la capitale avaient joué contre les Sixers, une autre équipe attaquée par le virus qui a disputé samedi les Denver Nuggets (théoriquement un excellent match) avec seulement huit joueurs, quatre partants dehors et trois recrues forcées. pour jouer plus de 40 minutes. Les Sixers étaient assiégés par des doutes, ils ne savaient même pas des heures auparavant si le jeu serait joué ou non, car Le positif de Seth Curry a rencontré le garde assis sur le banc de l’équipe lors du match précédent. Pendant ce temps, Jonas Valanciunas (Memhis Grizzlies) a joué à la mi-temps et a dû aller (juste au cas où) à la mi-temps contre les Nets et les Mavericks ont plusieurs joueurs isolés dans un hôtel de Denver, entre contacts positifs et contacts directs.

Cela n’a été la réalité de la NBA que ces dernières heures. Pour la journée de dimanche (un programme de huit matchs), 22 joueurs étaient absents en raison de problèmes de santé liés à la pandémie et 43 autres n’allaient pas jouer ou faisaient partie de la laine de coton. Selon les parties médicales de l’équipement, pour d’autres problèmes physiques. Les quarantaines allongent les jours sans entraînement, les matchs avec pertes obligent ceux qui sont sur le terrain à le faire pendant trop de minutes et le calendrier est compressé pour que (avec 72 matchs avec une franchise) il se termine au plus tard le 22 juillet. Ainsi, les entraîneurs et les cadres craignent que la perte des protocoles de santé ne provoque, comme effet secondaire indésirable, plus de blessures chez les autres joueurs et, au total, un paysage sportif complexe et un énorme facteur de chance pour savoir qui gagne et qui perd. Qui atteindra ses objectifs et qui ne le fera pas dans une saison à laquelle certains commencent déjà à mettre l’astérisque qui a été supprimé par le passé, avec la pause de quatre mois et le redémarrage à Disney World. Pour l’instant oui, 144 des 146 premiers matchs ont été disputés en trois semaines de compétition. Mais combien jouent déjà avec des modèles décimés? Dans quelle mesure les équipes pensent-elles au sport et à la santé? Quelle valeur réelle peut-on donner à ce qui se passe après un départ flasque en raison de la présaison éphémère qui a été suivie par la première grande épidémie du virus?

La question est délicate. Cela vaut la peine de se souvenir les mesures de base annoncées par la NBA pour cette saison:

D’une manière générale, quiconque teste positif pour COVID ne peut pas revenir avant que dix jours se soient écoulés depuis le positif ou l’apparition des symptômes ou, si vous le souhaitez et pouvez accélérer, lorsque vous obtenez deux PCR négatifs séparés d’au moins 24 heures. Les positifs (aussi les asymptomatiques) devront passer dix jours sans entraînement et ensuite passer deux autres exercices individuels et contrôlés. Les contacts directs sont transférés au contrôle de la traçabilité des cas et devront être mis en quarantaine pendant sept jours et ne pas avoir, bien sûr, de test positif pendant cette période. Ce point est, pour l’instant, l’un de ceux qui créent le plus de frictions entre les franchises et la Ligue. Certains pensent que les limites et les formes d’application dans la pratique (et dans une compétition au rythme effréné) d’un tel suivi des cas ne sont pas claires. La NBA, contrairement par exemple à la NFL, fait voyager en permanence ses équipes dans un pays où la pandémie ne s’atténue pas et où le nombre quotidien de morts dépasse déjà les 4 000 morts. Chaque équipe joue jusqu’à quatre matchs par semaine. Dans la NFL, qui a traversé la saison régulière avec des chocs mais sans revers décisifs, chaque équipe joue un match hebdomadaire.

La Ligue s’en tient à ses protocoles

La NBA, pour l’instant, il ne va pas arrêter ou faire remonter la bulle pendant la phase régulière. Les éliminatoires pourraient être une autre histoire, mais pour cela, il reste encore beaucoup à faire (elles commencent le 22 mai) et d’ici là, la Ligue estime que la situation s’est peut-être améliorée, avec l’irruption définitive de la vaccination à grande échelle comme une bouée de sauvetage possible. Les joueurs ne voulaient pas se soumettre à l’isolement et au fardeau émotionnel de ce format, qui donnait un si bon résultat dans le sport compte tenu des circonstances et qui était également très coûteux: environ 180 millions d’investissement pour la Ligue (environ 1500 ont été économisés, oui ). Le commissaire Adam Silver a clairement indiqué avant le début de la saison qu’il était “inévitable” que des situations comme celles qui se produisent se produisent, qu’il y avait des “plans d’urgence planifiés” pour presque toutes les éventualités et que l’idée n’était pas de s’arrêter, même si les progrès trébuchaient. À partir du 22 décembre, il était nécessaire de prévoir financièrement pour sauver le jour de Noël lucratif et ajuster un calendrier sans matches en été et sans dates pendant les Jeux Olympiques. Mais il a mis le début du cours directement dans le flot du pic de caisses qui allaient sans doute produire les dates de Noël, avec sa profusion de rassemblements familiaux.

Mais, aussi prévisible soit-elle, la situation devient si moche que Mike Bass, porte-parole de la Ligue, a dû confirmer à Adrian Wojnarowski (ESPN) qu’ils n’envisageaient pas la suspension: «Il n’y a aucune intention d’arrêter. Nous suivrons les conseils de nos experts médicaux. Nous nous attendions à ce qu’il y ait des reports et nous avons donc préparé le calendrier». Ce calendrier est un autre sujet de débat. La demi-saison régulière se jouera jusqu’au 5 mars, date à laquelle il y aura une pause All Star de cinq jours… sans All Star (reportée). Puis, à partir du 11 mars, se jouera la deuxième partie de la saison, qui se terminera le 16 mai. La NBA n’a annoncé le calendrier que pour le premier semestre pour garantir une marge et un espace pour repositionner les correspondances ou déplacer le format si la situation devenait trop moche. Certains pensent qu’une fois que cette vie supplémentaire a été gagnée, la NBA aurait dû l’utiliser pour, par exemple, reporter les Sixers-Nuggets de samedi. Le risque est de se retrouver dans un trompe-l’œil compétitif avec le virus déterminant qui bat qui et les équipes qui préfèrent ne pas jouer que de le faire: N’est-il pas préférable de reporter un match que de le jouer avec huit joueurs dans l’équipe? On considère également qu’ils auraient dû avoir plus de réflexes en portant les effectifs à 19 joueurs de manière exceptionnelle et donner plus de marge à la cataracte d’éventualités qui se déroule déjà. Cette option (avec quatre contrats bidirectionnels par équipe) n’a pas encore été mise en œuvre et beaucoup la manquent déjà comme solution. Imparfait … mais utile.

La NBA estime qu’il faut passer le verre et que, dans tous les cas, s’il s’arrête temporairement, la situation s’aggravera car les points positifs monteront en flèche avec les joueurs en dehors du cycle compétitif. À son retour pour l’ouverture des camps d’entraînement, la Ligue a totalisé 48 positifs lors de ses premiers tests. Au total, 63 joueurs sur un volume (550) placent le pourcentage bien en dessous de la moyenne nationale, même si ces derniers jours la situation est devenue vraiment préoccupante: la semaine dernière, 20 joueurs ont accumulé un total. de 63 jours d’inactivité. La NBA vit dans la spirale de presque tous les domaines sociaux avec le virus, entre la volonté de ne pas abandonner et le risque d’aller trop loin et de s’emmêler trop dans ses tentacules catastrophiques.

Parce que la question n’est pas seulement de savoir si vous pouvez jouer ou pas, mais comment: «La Liga nous dit que les choses vont s’améliorer dans la deuxième partie de la saison, mais la crainte est que cela ne finisse pas tout au cours de ces prochaines semaines“Dit anonymement à Wojnarowski un manager de l’une des trente franchises qui vivent dans un sentiment étrange, presque irréel. Le gagnant est celui qui a le plus de joueurs disponibles, ou souvent celui qui met le plus d’efforts, tout simplement. Les hauts et les bas ont des raisons qui échappent à la dynamique normale d’une saison et le projet est de sauver au mieux chaque jour. Jusqu’à maintenant, 48% des matches ont vu des avantages d’au moins 20 points en faveur d’une équipe. Une anomalie dans une année civile compliquée, avec compression de date et équipement mesurés des nuits consécutives pour tenter d’éviter les voyages, l’un des moments les plus exposés à un virus qui ne peut plus, comme dans la bulle de Floride, simplement frapper la porte en les nez.

La NBA (elle le fait bien sûr) a en premier lieu que garantir des garanties de sécurité et de santé. Mais il doit aussi faire face à la frustration des équipes, des joueurs et des supporters et sauvegarder leurs intérêts économiques à une époque si complexe que tout ce qui n’est pas une catastrophe transformatrice est considéré comme bon. La Ligue ne va pas s’arrêter, pour le moment, même si dans les prochains jours, nous découvrirons à quel point tout peut devenir laid avant que les pousses vertes n’apparaissent. «Nous ne contrôlons pas la situation nous-mêmes», déclare Erik Spoelstra, entraîneur du Miami Heat. Et c’est la réalité, à l’échelle mondiale et dans tous les domaines avec la pandémie. À présent, nous le savons tous. La NBA se met entre les mains de ses protocoles et espère aller de l’avant jusqu’à ce que (avec les vaccins au bout du chemin) commence à y avoir une trêve. Ou jusqu’à ce que le calendrier derrière dépasse déjà de loin celui à venir et que la bulle puisse à nouveau être considérée comme une option d’économie. La sensation des derniers jours est celle d’un siège et d’une spirale imparable vers le manque de contrôle. Silver a dit qu’ils l’avaient et qu’ils étaient préparés à presque tout, mais c’est différent de l’avertir a priori que de le vivre au jour le jour d’une Ligue où chaque nouvelle des dernières heures est plus inquiétante que la précédente. Mais quoi pour l’instant, il continuera à jouer car s’arrêter simplement n’est pas une alternative et ce ne serait qu’une hypothèse très sévère de fait accompli à laquelle, bien entendu, nous espérons ne pas parvenir.