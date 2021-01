COVID-19 :

Des personnes âgées meurent après avoir été vaccinées en Norvège, était-ce normal? 1:43

. – Les médecins norvégiens enquêtent sur le décès de 23 patients adultes plus âgés qui avaient reçu le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech et examinent la possibilité que des réactions indésirables au vaccin «aient contribué à une issue fatale chez certains patients fragiles».

Les effets secondaires du vaccin sont rares et généralement bénins. Mais ils peuvent inclure de la fièvre et des nausées, qui peuvent être dangereuses chez les patients très malades et fragiles.

À la suite de ces décès, l’Institut norvégien de santé publique a mis à jour son guide de vaccination contre le covid-19 avec des conseils plus détaillés sur la vaccination des personnes âgées fragiles ou en phase terminale.

Les nouvelles directives indiquent que les médecins doivent évaluer chaque patient individuellement pour déterminer si les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques d’effets secondaires possibles.

Vaccination en Norvège

Jeudi dernier, 42 000 personnes en Norvège avaient reçu leur première dose de vaccin. Comme c’est le cas dans de nombreux autres pays, les personnes âgées et les personnes vivant dans des maisons de soins infirmiers souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont les premiers à être vaccinés, car ils courent un risque beaucoup plus élevé de tomber gravement malades à cause du COVID-19.

«Par conséquent, les décès devraient survenir à l’approche de la vaccination. En Norvège, une moyenne de 400 personnes meurent chaque semaine dans des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée », a déclaré l’Agence norvégienne des médicaments (NOMA) dans un communiqué.

La NOMA a noté que tous les décès survenus au cours des premiers jours de vaccination sont «soigneusement évalués» et signalés au registre norvégien de la santé des ADR.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré lundi que les décès devraient être replacés dans le contexte de la population dans laquelle ils se sont produits: une maison de retraite avec des personnes extrêmement fragiles.

S’exprimant lors du Conclave du clergé noir Choose Healthy Lives, Fauci a déclaré qu’il comprenait que les décès suivaient la dose de rappel du vaccin lorsqu’il y avait des symptômes moins spécifiques, tels que des douleurs, de la fièvre et un malaise.

“Il est concevable que lorsque vous avez une personne très fragile, comme beaucoup dans les maisons de retraite médicalisées, même cette quantité de stress pour elle puisse la mettre en danger”, a ajouté Fauci.

Aucune preuve jusqu’à présent

Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré que jusqu’à présent “il n’y avait aucune preuve qu’un lien entre la vaccination et la mort de ces patients vulnérables soit causal”.

Evans a déclaré au Science Media Center britannique que lorsque des personnes à haut risque de décès sont vaccinées, “il y aura un certain nombre de décès par coïncidence qui surviendront peu de temps après la vaccination”.

Les organismes de réglementation du monde entier surveillent de près ces décès, a déclaré Evans, et peuvent calculer le «nombre prévu» de décès sur différentes périodes.

“Nous ne le savons pas encore, mais il semblerait que le nombre de décès observés ne soit pas significativement supérieur aux chiffres attendus”, a-t-il déclaré. Et il a ajouté qu ‘”il n’y a pas besoin d’anxiété, mais la complaisance est tout aussi mauvaise”.

Fauci était d’accord avec cette évaluation, disant que la première question était de savoir quel était le taux de mortalité dans les ménages d’adultes âgés chez les personnes qui n’ont jamais reçu le vaccin. “Une fois que nous aurons cela, nous aurons le vrai dénominateur”, a-t-il déclaré.

Sur les 23 décès, 13 à ce jour ont été évalués par l’Agence norvégienne des médicaments et l’Institut national de la santé publique, a déclaré l’institut dans un communiqué vendredi.

Effets indésirables

Sigurd Hortemo, médecin en chef de l’Agence norvégienne des médicaments, a déclaré que les évaluations suggèrent que les réactions indésirables courantes aux vaccins à ARNm, telles que la fièvre et les nausées, peuvent avoir contribué à une issue fatale chez certains patients fragiles.

“Nous ne pouvons pas exclure que les réactions indésirables au vaccin survenant dans les premiers jours suivant la vaccination (comme la fièvre et les nausées) puissent contribuer à une évolution plus grave et fatale chez les patients atteints d’une maladie sous-jacente sévère”, a ajouté le Libération.

Pfizer a déclaré dans un communiqué envoyé à CNN samedi qu’il était au courant des décès signalés et que “nos pensées immédiates vont aux familles endeuillées”.

Pfizer a ajouté qu’il travaillait avec NOMA pour collecter toutes les informations pertinentes.

“Les autorités norvégiennes ont donné la priorité à la vaccination des résidents des maisons de retraite médicalisés, dont la plupart sont très âgés avec des conditions médicales sous-jacentes et certains sont en phase terminale”, a déclaré Pfizer dans un communiqué. Il a ajouté que NOMA a déclaré que “le nombre d’incidents jusqu’à présent n’est pas alarmant et est conforme aux attentes”.