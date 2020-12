COVID-19 :

José Martinez Olmos, qui était secrétaire général de la santé entre 2005 et 2011, a assuré à Cadena SER que le nouveau souche de coronavirus, détectée au Royaume-Uni, circule déjà en Espagne. “La réponse du gouvernement est suffisant dans l’exigence de PCR pour les personnes du Royaume-Uni. Cette souche sera sûrement déjà en circulation. Dans le cas de l’Espagne Îles Baléares, Îles Canaries, Costa del Sol, Gibraltar ou Communauté valencienne, c’est là que plus de citoyens britanniques ont pu se rendre. “

Olmos, maintenant professeur à l’école andalouse de santé publique de Grenade, détaille les détails du rapport publié par le système de santé britannique. << Il est frappant que le Gouvernement ait alerté et que le Centre de contrôle des maladies infectieuses ait assumé la situation dans laquelle une mutation pourrait être beaucoup plus contagieuse“, dit l’expert.

“Le souci qui peut générer ce n’est pas à cause de sa gravité, mais à cause de sa capacité infectieuse dans une population que la majorité est sensible à l’infection. Dans la dernière étude de séroprévalence, il a été établi qu’environ 90% ne sont pas immunisés. Cela conduirait à plus d’infections, plus admissions et plus de décès, en plus de la pression des soins“. L’expert, en outre, a exprimé son inquiétude quant au moment où cette nouvelle arrive, avec l’arrivée de Noël.” possibilité d’augmenter les mesures de confinement et adopter une réponse européenne ».

Madrid, “pire qu’il n’y paraît”

Concernant la situation dans la capitale, et avec la critique du concert de Raphaël, il assure que ce sont des choses qui ils ne devraient pas être donnés, car “Madrid est pire qu’il n’y paraît en incidence cumulative. Toutes les mesures de contrôle prises par les autorités sont nécessaires. Je n’y serais pas allé. L’incidence à Madrid en 7 jours est similaire aux îles Baléares et il y a plus de restrictions“, souligne-t-il.

En outre, il fournit des détails sur l’utilisation des tests antigéniques dans la communauté madrilène. “La l’interaction sociale est plus élevée à Madrid que dans d’autres endroits parce que des tests antigéniques rapides sont utilisés ils peuvent donner de faux négatifs, donc l’incidence est plus élevée que reflétée“.