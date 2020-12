COVID-19 :

Cela semblerait un mensonge dans une année comme celle-ci, mais la Nouvelle-Zélande fait exception à toutes les règles. Le pays du sud a réalisé que ce 2020 la mortalité est réduite, même avec la pandémie de coronavirus. Et c’est que grâce à sa politique contre l’arrivée du COVID-19, aidée par ses conditions géographiques, La Nouvelle-Zélande n’a enregistré que 25 décès et 1 744 infections depuis le début de la pandémie mondiale. Un exemple pour tous.

Et c’est que leurs restrictions pour arrêter l’avancée du coronavirus ont été très dures dès le premier moment. Le Premier ministre Jacinta Ardern a confiné la Nouvelle-Zélande alors que seulement 50 cas avaient été détectés dans le pays. Limitations, y compris la fermeture de toutes les frontières, la fermeture d’entreprises jugées non essentielles et le confinement à domicile pour tous, ce qui a été vécu en Espagne en mars dernier, lorsque le 14 mars le premier état d’alarme a été déclaré dans tout le pays.

Mais ce n’est pas la seule des décisions qui ont amené la Nouvelle-Zélande à continuer avec des données aussi positives concernant la pandémie. À sa stratégie de restrictions s’ajoute un travail intense de suivi et d’isolement à la fois des personnes positives au coronavirus et de leurs contacts, en raison du risque de pouvoir continuer à infecter plus de personnes dans le pays. Ainsi, en juin, la pandémie a pris fin. Et ce n’est pas qu’il n’y a pas eu de cas positifs, mais ce sont des cas isolés importés, c’est-à-dire de l’extérieur de la région sud. Le fait d’être une île et sa faible densité de population ont également aidé à contrôler l’épidémie de COVID plus tôt.

Les raisons de cette faible mortalité

The Lancet a publié un article dans sa dernière revue médicale dans lequel il compare la mortalité du pays ces dernières années avec les données pour ce 2020 qui est sur le point de se terminer. Les décès ont chuté de 11% cette année, même avec la pandémie de coronavirus qui frappe le monde, un fait curieux et positif par rapport à tout ce qui a été vécu cette année. Voici les conclusions auxquelles sont parvenus les médias avec ces données de mortalité en Nouvelle-Zélande – bien qu’aucune donnée spécifique ne soit connue sur la cause du décès de tous les défunts -:

Conclusions de cette faible mortalité:

– La mortalité est restée dans une tendance à la baisse à la fois en détention et après la quarantaine: ce qui signifie que non seulement le fait d’être à la maison ou moins d’activité est attribué au faible nombre de décès (en raison de la diminution des accidents de la circulation ou du travail).

– L’arrivée du coronavirus n’a pas conduit à une mortalité plus élevée, comme c’est le cas dans le reste des pays du monde, y compris l’Espagne. Ni de la saturation des centres de santé qui conduit à retarder d’autres activités telles que diagnostics, tests ou chirurgies dans d’autres domaines.

– Les mesures mises en œuvre pour éviter le coronaviruss ont entraîné moins de cas d’autres maladies respiratoires contagieusescomme la grippe ou la pneumonie.

Malgré ses bonnes données, La Nouvelle-Zélande continue de se conformer aux mesures sanitaires pour éviter une épidémie plus importante de coronavirus et le retour en détention. Ils attendent également l’arrivée des vaccins, en fait, le premier ministre du pays a annoncé l’achat de vaccins pour plus de cinq millions d’habitants d’ici juin. Le pays achètera un total de 7,6 millions de doses du vaccin AstraZeneca et 10,72 millions supplémentaires à Novavax, alors qu’il avait auparavant accepté d’acheter 750000 doses du vaccin à Pfizer / BioNTech et 5 millions à celle de Janssen.