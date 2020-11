COVID-19 :

Les autorités sanitaires néo-zélandaises ont annoncé la fermeture du noyau urbain d’Auckland à partir de demain pour tenter de suivre l’infection à coronavirus d’un étudiant.

Chris Hipkins, ministre de la réponse au COVID-19 a exhorté la population qui exerce son activité professionnelle dans le centre de la plus grande ville du pays à travailler à domicile «chaque fois que possible». Cela empêcherait la mobilité de quelque 100 000 personnes. De plus, il a annoncé la fermeture de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et d’autres centres publics.

“Si vous devez vous rendre dans la zone, veuillez porter un masque et garder la distance minimale pendant que vous continuez à rechercher la source de la contagionHipkins a indiqué. La contagion dont il parle est celle de un étudiant universitaire qui, après avoir passé le test de diagnostic mardi dernier, a sauté la quarantaine et est allé travailler, face au public, mercredi.

Le parcours de l’étudiant

La patiente, qui a reçu son résultat de test aujourd’hui, il a sauté dans plusieurs véhicules Uber, a visité quatre restaurants et cafés de la ville pour manger et a visité un grand magasin. “La personne infectée a appelé son travail pour dire qu’il était malade et qu’ils avaient recommandé l’isolement, mais après avoir discuté avec son patron, il est allé travailler et a utilisé un masque”, a expliqué le ministère de la Santé.

Les pisteurs ont mis en quarantaine deux des amis de la jeune fille et les résidents de l’immeuble où elle réside ont été isolés. De plus, des tests ont été effectués sur les voisins alors qu’elle était transférée dans un centre de quarantaine près de chez elle.

L’étudiant n’était pas allé à l’université depuis la mi-octobre. «Nous travaillons à suivre les mouvements de la patiente la semaine dernière pour tenter de localiser sa contagion», a expliqué le directeur général de la santé, Ashley Bloomfield.

Réaction institutionnelle

Le maire de la commune a exhorté la population à se conformer aux règles pour “surmonter le problème”. Pendant ce temps, Hipkins lui-même a assuré que les autorités sanitaires agissent de manière «calme et méthodique», envoyant un message de calme à la population.

Je sais que ce n’est pas génial que nous ayons un autre cas communautaire, mais nous sommes déjà venus ici et nous en sommes sortis à l’autre bout en suivant les règles. N’oubliez pas de porter un masque, d’utiliser l’application COVID, de respecter les bonnes règles d’hygiène et la distance sociale. Soyez gentil, soyez patient et restez en sécurité! – Phil Goff (@phil_goff) 12 novembre 2020

En Nouvelle-Zélande, 1991 infections par coronavirus et 25 décès sont survenus depuis le début de la pandémie, étant l’un des pays au monde où la pandémie a été le mieux gérée. En fait, les attitudes de l’ancienne normalité ont été appréciées, comme les événements sportifs ou musicaux avec un afflux important de public. À tel point que la Première ministre Jacinda Ardern a récemment obtenu la majorité absolue grâce à sa gestion de la pandémie.

Cependant, selon le professeur de santé à l’Université d’Otago, Lesley Gray, Les Néo-Zélandais sont de plus en plus réticents aux mesures de protection. “Au cours de la semaine, j’ai parcouru le pays et j’ai observé l’utilisation minimale de désinfectant pour les mains dans les espaces publics, peu de points de contrôle avec l’application du COVID-19 à l’aéroport et une utilisation minimale du masque”, a reflété inquiet.