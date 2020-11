COVID-19 :

Mexique arriver à Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ce 25 novembre, alors que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages et traverse une “crise humaine” qui accentué Les problèmes sociaux et cela peut affecter des décennies d’avancées pour femmes et pour le l’égalité des sexes, alerté ce mardi ONU Femmes.

Cette année, le 25N se déroule dans un contexte très particulier en raison de l’impact de la pandémie. C’est bien plus qu’une crise sanitaire, c’est une crise humaine qui peut inverser des décennies de progrès en matière de droits des femmes et d’égalité des sexes », a déclaré la représentante d’ONU Femmes au Mexique, Belen Sanz.

Un total de 2774 femmes ont été assassinées – c’est la somme des victimes présumées d’homicides intentionnels et de fémicide – entre janvier et septembre 2020, selon les données du Secrétariat exécutif du système national de sécurité publique (SESNSP).

Ce chiffre représente une augmentation de 0,3% par rapport à la même période en 2019, où 2865 victimes étaient enregistrées.

Avec plus de dix femmes assassinées par jour au Mexique, Sanz a estimé qu’avec la situation actuelle, il est nécessaire d’agir “de manière très énergique” pour que la reprise post-covid se produise dans un scénario dans lequel les femmes participent et garantissent la non-régression. .

L’expert a estimé qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels les inégalités se sont accentuées et qui méritent tous la même attention.

Premièrement, il a cité le inégalités économiques, qui ont toujours tendance à toucher les personnes en situation de vulnérabilité. Cela touche surtout les femmes, puisque plus de 60 pour cent d’entre elles travaillent de manière informelle au Mexique et que la garantie de continuité de l’emploi a été diminuée.

Il a également indiqué que le quarantaine Elle a entraîné des difficultés d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, tout en reconnaissant les efforts des autorités à cet égard.

Enfin, il a insisté sur le fait que la violence avait augmenté au Mexique en raison des mesures de confinement, qui impliquent que de nombreuses femmes et enfants doivent vivre avec leurs agresseurs.

Lignes d’action solides

Par conséquent, a-t-elle déclaré, pour cette commémoration, ONU Femmes promeut la campagne «rejoindre»Et lance un appel à l’action à l’ensemble de la société et établit quatre axes à aborder pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles.

En premier lieu, ils insistent pour donner la priorité au financement afin qu’un «paquet minimum de services essentiels qui a la lutte contre la violence de genre au centre» soit garanti et soutienne les organisations de la société civile, car ce sont elles qui ils sont «en première ligne d’accompagnement».

Deuxièmement, ils demandent que la prévention occupe le devant de la scène, pour laquelle il est nécessaire que les autorités déclarent une politique nationale de «tolérance zéro».

Ils considèrent également que la réponse est importante, c’est-à-dire adopter des mesures pour que les services aux survivants restent essentiels et qu’une réponse judiciaire adéquate leur soit garantie.

Enfin, ONU Femmes a souligné l’importance de récupérer des données et des informations et, surtout, de mettre en place des moyens innovants de les collecter afin de trouver une réponse adéquate.

Même ainsi, Sanz, également actuel coordonnateur résident intérimaire de la Système des Nations Unies au Mexique, a reconnu les efforts de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi) et d’autres organisations gouvernementales en termes de collecte de données.

Selon les données officielles les plus récentes, de janvier à septembre, 704 fémicides et le taux de ce type de crime est de 1,08 pour 100 000 femmes.

De plus, 163 868 femmes ont été victimes de violence familiale au cours des neuf premiers mois de 2020.

Malgré ce qui précède, l’expert a estimé que 25N pouvait être atteint avec un certain espoir, car elle a rappelé que si la crise actuelle est “très profonde”, chaque crise représente comme toujours une “opportunité”.

La mobilisation sociale et la visibilité du problème sont quelque chose que nous ne pouvons plus cacher. Il n’y a pas de retour en arrière, il y a de nombreuses années de mobilisation féministe dans tous les domaines et c’est une année où l’on peut dire qu’il n’y aura pas de recul », a conclu Sanz.

