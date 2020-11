COVID-19 :

Le Pape François a insisté sur le fait que “la pandémie a révélé le meilleur et le pire” des gens et des peuples; a réitéré l’appel à prendre soin de soi et des autres

Le pape François a affirmé aujourd’hui que la pandémie de coronavirus il a amplifié «les problèmes et les injustices socio-économiques qui affectaient déjà sérieusement l’Amérique latine» et a demandé à la classe politique et à la société d’éviter la confrontation et de se souvenir du métissage qui unit ces peuples.

Lors d’un séminaire virtuel qui se tiendra ce jeudi et demain sous le titre “Amérique latine: l’Église, le Pape François et les scénarios de la pandémie”, François a souligné que COVID-19 “amplifié et mis en évidence” ceux problèmes et injustices et a ajouté qu’ils affectent «le plus durement le plus pauvre“.

Ce forum est promu par le Commission pontificale pour l’Amérique latine, l’Académie pontificale des sciences sociales et le Conseil épiscopal latino-américain (CELAM) et vise à refléter et analyser la situation de la pandémie en Amérique latine, ses conséquences et les pistes possibles d’action et de solidarité.

Le Pape a souligné que, «face aux inégalités et aux discriminations, qui écart socialA cela s’ajoutent les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les malades et de nombreuses familles qui traversent des périodes d’incertitude et subissent des situations d’injustice sociale ».

Il a critiqué le fait que «tout le monde n’a pas ressources nécessaires réaliser les mesures minimales de protection “contre le coronavirus, comme un” toit sécurisé où l’on peut respecter la distanciation sociale, l’eau, les ressources sanitaires pour assainir et désinfecter les environnements, un travail stable qui garantit l’accès aux prestations, pour ne citer que le essentiel “.

Dans ce contexte, Francisco a demandé aux politiciens de guider “le lMêmes différences dans la recherche de solutions viables“Pour les peuples, pariez sur le dialogue et mettez de côté l’affrontement et le” discrédit de l’autre “.

«Face à ces grands défis, demandons à la (Vierge) Guadalupana que notre terre latino-américaine ne devienne pas incontrôlable, c’est-à-dire qu’elle ne perd pas la mémoire de sa mère. Que la crise, loin de nous séparer, nous aide à retrouver et à valoriser la conscience de ce métissage commun qui nous unit et fait de nous des enfants d’un même Père. Une fois de plus, il nous fera du bien de nous rappeler que l’unité est supérieure au conflit », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que “le la pandémie a montré le meilleur et le pire»Des personnes et des peuples et c’est pourquoi« il faut plus que jamais reprendre conscience »d’appartenance commune.

«Le virus nous rappelle que la meilleure façon de prendre soin de nous est d’apprendre à prendre soin et à protéger ceux qui sont proches de nous: sensibilisation du quartier, sensibilisation de la ville, conscience de la région, conscience de la maison commune », at-il soutenu.

Il a également déclaré qu’en plus de la pandémie << il y a d'autres troubles sociaux «L’absence de toit, le manque de terrain et le manque de travail, les fameux trois« T », qui demandent une réponse généreuse et une attention immédiate».

Enfin, il a mentionné le besoin de prendre soin de l’environnement et a déclaré que de nombreuses personnes «en plus de souffrir de l’assaut de la pandémie, constatent avec tristesse que l’écosystème autour de leur environnement est gravement menacé par les incendies de forêt qui détruisent de vastes zones telles que le Pantanal, l’Amazonie, qui sont le poumon de l’Amérique latine et le monde “.

