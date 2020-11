COVID-19 :

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, a souligné que les 100 104 décès dus au COVID-19 au Mexique sont “une tragédie humaine”, puisque la pandémie elle-même “est une question incommensurable”.

Dans une interview avec Joaquín López-Dóriga pour Formule radio, le fonctionnaire fédéral a souligné que le monde, en général, vit un scénario jamais vu depuis plus de cent ans, notamment depuis la pandémie de grippe de 1918 qui a fait 20 millions de morts.

Sur les plus de cent mille morts en Mexique, le sous-secrétaire López-Gatell Ramírez Il a exposé que chaque vie perdue est une tragédie et pas seulement un nombre.

Il a décrit comme “une tristesse” d’avoir dépassé le scénario catastrophique projeté 60 mille décès dus à la maladie.

En ces temps de pandémie, a souligné le sous-secrétaire, il est très important de solidarité, parce que tout le monde court le même risque de tomber malade et fait face à la même situation défavorable.

Il a rappelé qu’en ce sens, le président Andrés Manuel López Obrador poussé avant le Organisation des Nations Unies (ONU) une initiative visant à garantir l’égalité d’accès mondial aux médicaments, vaccins et équipements médicaux pour faire face au COVID-19.

Cette initiative a été coparrainée par 160 pays et adoptée à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cependant, López-Gatell Ramírez a déclaré qu’il n’y a actuellement vaccin qui a démontré son efficacité et sa sécurité contre SRAS-CoV-2.

La possibilité de les avoir se rapproche de plus en plus, les différents pays ont exploré les premières opportunités de disposer de ces vaccins, garantissant toujours que s’ils arrivent, ils ont démontré leur innocuité et leur efficacité », a-t-il déclaré.

Le sous-secrétaire Hugo López-Gatell a réaffirmé que depuis mars, le ministère de la Santé a mis en garde épidémie de virus, pendant la saison froide, en raison de ses caractéristiques similaires à celles de la grippe.

Il a expliqué qu’il n’est pas nécessaire que la pandémie ait été contrôlée pour parler de rebond ou de rebond.

La repousse au Mexique a eu lieu dans les États du centre-nord, en commençant à Chihuahua, suivie de Coahuila, Durango Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes et Querétaro.

Dans le cas de Mexico, il y a une tendance à la hausse avec une vitesse plus élevée de hospitalisations.

La tendance est trop rapide pour occuper les hôpitaux, elle est le produit d’un taux plus élevé d’infections, et comme Mexico est la région la plus peuplée du pays, des mesures plus intensives sont nécessaires pour changer cette tendance à l’augmentation des infections et décès.”