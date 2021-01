COVID-19 :

. – Malgré l’espoir des vaccins cette année, les experts ont averti que le début de 2021 serait une période très difficile dans cette pandémie.

Il s’avère que les deux premières semaines ont été horribles.

Les États-Unis viennent de battre leur record absolu du plus grand nombre d’infections au COVID-19, d’hospitalisations et de décès signalés en une journée:

– Le 2 janvier, un record de 302 506 nouvelles infections a été signalé en une journée, selon l’Université Johns Hopkins.

Cela représente une moyenne de 3,5 personnes infectées par seconde.

– Le 6 janvier, un record de 132 447 patients ont été hospitalisés pour covid-19, selon le Covid Tracking Project.

De nombreux hôpitaux sont maintenant pleins au-delà de leur capacité, ce qui signifie que même ceux qui ne sont pas dotés du COVID-19 – par exemple, les victimes d’accidents de voiture – pourraient ne pas recevoir de soins immédiats.

– Le 12 janvier, 4462 décès dus au covid-19 ont été signalés en une seule journée, un record absolu, selon Johns Hopkins.

Un Boeing 747 peut transporter environ 400 passagers. Cela signifie qu’en un jour, les décès aux États-Unis dus au COVID-19 étaient l’équivalent de 11 jets géants s’écraser, tuant tout le monde à bord.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Les gens baissent la garde en raison de la fatigue pandémique. Et beaucoup de ceux qui en ont assez de prendre des précautions tombent malades.

Maintenant que le temps est plus froid, de plus en plus de gens socialisent à l’intérieur. Et le coronavirus se propage principalement lors de contacts étroits avec d’autres personnes par le biais de gouttelettes respiratoires, qui sont produites lorsque quelqu’un parle, tousse, chante ou même respire.

Parfois, les particules virales peuvent “rester dans l’air pendant des minutes ou des heures”, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

“Ces virus peuvent infecter les personnes qui se trouvent à plus de 1,8 mètre (6 pieds) de la personne infectée ou après que cette personne a quitté l’espace”, a déclaré le CDC.

Socialiser à l’intérieur avec n’importe qui en dehors de votre bulle, même un seul ami, est risqué. Rencontrer plusieurs amis à l’intérieur peut être dangereux.

«Si vous allez à une fête avec cinq personnes ou plus, il y aura presque certainement quelqu’un avec COVID-19 à cette fête», a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

L’une des raisons pour lesquelles le coronavirus se propage si facilement est que les gens peuvent le propager sans savoir qu’ils sont infectés et qu’ils peuvent propager le virus sans avoir l’air ni se sentir malade.

Le CDC estime que plus de 50% de toutes les infections sont transmises par des personnes qui ne présentent aucun symptôme.

“Cela signifie qu’au moins la moitié des nouvelles infections proviennent de personnes qui ne savent probablement pas qu’elles sont infectieuses pour les autres”, a déclaré l’agence.

Et tout comme les médecins l’avaient prédit, les voyages et les rassemblements de vacances ont entraîné de nouvelles vagues d’infections, d’hospitalisations et de décès à travers le pays.

Les retombées des vacances pourraient encore frapper les États-Unis pour les semaines à venir.

«Il faut deux à trois semaines pour que les patients tombent suffisamment malades pour devoir se rendre à l’hôpital après avoir contracté le virus», a déclaré le Dr Anish Mahajan, directeur médical du centre médical Harbour-UCLA.

Bien que Noël soit il y a moins de trois semaines, «nous sommes déjà pleins».

“Nous n’avons pas plus de capacité de soins intensifs”, a déclaré Mahajan. “Tous les hôpitaux de la région placent les patients en soins intensifs dans des endroits inhabituels de l’hôpital juste pour leur trouver une place.”

Certains patients ont été placés dans des salles de pause d’hôpitaux, des parkings et des boutiques de cadeaux.

De plus, de nouvelles variantes ont été identifiées

Quoi de neuf en 2021: les États-Unis ont confirmé au moins 76 cas d’une variante hautement transmissible du coronavirus qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni.

Ces cas américains ont été trouvés dans 12 États: Californie, Floride, Minnesota, New York, Colorado, Connecticut, Maryland, Texas, Pennsylvanie, Indiana, Wisconsin et Géorgie, selon les données du CDC publiées mercredi.

Mais les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés car les États-Unis sont en retard sur des dizaines d’autres pays dans la proportion de cas de Covid-19 analysés à l’aide du séquençage génétique.

Et les États-Unis se classent au 61e rang pour la rapidité avec laquelle les échantillons de virus sont collectés sur les patients, analysés, puis publiés dans une base de données internationale pour trouver de nouvelles variantes.

Plus tôt ce mois-ci, un responsable du CDC a déclaré que l’agence prévoyait de doubler le nombre d’échantillons qu’elle séquence d’ici la mi-janvier, avec un objectif de 6 500 par semaine.

Il est essentiel de comprendre la composition génétique d’un virus et son évolution pour garantir que les vaccins restent efficaces.

Tous les virus mutent au fil du temps et de nouvelles variantes sont courantes.

Mais les scientifiques qui ont conseillé le gouvernement britannique ont estimé que la variante pourrait être jusqu’à 70% plus efficace pour se propager que d’autres.

Bien qu’elle puisse être plus transmissible, il n’y a aucune preuve que cette variante soit plus mortelle ou provoque une maladie plus grave, a déclaré le CDC.

Mais cette souche n’est pas la seule à inquiéter.

Il a été démontré qu’un variant détecté pour la première fois en Afrique du Sud pouvait échapper à certains des anticorps produits par un vaccin COVID-19.

Cette souche a été détectée pour la première fois il y a deux mois en Afrique du Sud et a été trouvée dans 12 pays. Jeudi, il n’avait pas été détecté aux États-Unis.

Pourquoi ne pouvons-nous pas tous nous faire vacciner maintenant?

Le processus de vaccination est plus lent que prévu.

L’administration Trump a initialement déclaré qu’elle visait à vacciner 20 millions de personnes d’ici la fin de 2020.

Cela ne s’est pas produit. Pas même proche.

Jeudi matin, environ 10,2 millions de doses de vaccins avaient été administrées, sur environ 29,3 millions de doses distribuées aux États-Unis, selon le CDC.

Et les deux vaccins distribués aux États-Unis actuellement, de Pfizer / BioNTech et Moderna, nécessitent deux doses par personne.

Le gouvernement fédéral a récemment déclaré qu’il cesserait de retenir les doses qui sont gardées en réserve, dans le but d’aider à garantir des secondes doses afin que davantage de personnes puissent recevoir leur première dose plus rapidement.

Dans les semaines et les mois à venir, la Food and Drug Administration (FDA) américaine pourrait accorder une autorisation d’utilisation d’urgence à d’autres vaccins, tels que ceux de Johnson & Johnson et AstraZeneca.

Mais de toute façon, des millions d’Américains devront attendre des mois avant de recevoir un vaccin.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour vous?

Si vous voulez que la vie revienne plus près de la normale (et plus rapidement), il est temps de doubler les mesures de sécurité:

Portez un masque en public et chaque fois que vous êtes avec quelqu’un qui ne vit pas avec vous. S’il y a une possibilité d’infection à l’intérieur de votre maison, utilisez également un masque à la maison.

Ne vous fiez pas à un test négatif pour voir des amis ou des parents «en toute sécurité». Vous pouvez tester négatif, mais toujours être infecté et propager.

Maintenez le détachement physique. Lavez-vous les mains fréquemment. Et ne pensez pas que vous êtes invincible, même si vous êtes jeune et en bonne santé.

“Nous voyons des cas graves chez de jeunes adultes en bonne santé sans causes sous-jacentes apparentes”, a déclaré Hotez.

“Si c’est dû à … une dose plus élevée du virus ou s’ils ont des altérations génétiques dont ils ne sont pas au courant, nous ne comprenons tout simplement pas”, a-t-il déclaré.

“Nous ne pouvons donc pas prédire de manière fiable qui gérera bien ce virus et qui ne le fera pas.”

Elizabeth Cohen, Maggie Fox, Michael Nedelman et Amanda Watts de CNN ont contribué à ce rapport.