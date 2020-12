COVID-19 :

L’OMS confirme plus de 13000 décès dans le monde et 692000 nouvelles infections au COVID-19, les pires chiffres quotidiens en près d’un an de pandémie

La Organisation mondiale de la SANTE (qui) enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 13 mille morts dans le monde et 692 mille nouvelles infections de coronavirus, les pires chiffres quotidiens en près d’un an de la pandémie, portant le total depuis sa création à 69,5 millions de caisses et 1,58 million de morts.

La légère baisse des cas quotidiens mondiaux perçue il y a deux semaines, grâce principalement à la diminution des infections L’Europe , n’a pas été consolidé et les chiffres mondiaux augmentent à nouveau, Indiquant que la vague actuelle est loin d’être terminée.

Amérique, avec 29,7 millions de caisses, a enregistré le dernier jour un chiffre record de 328 mille nouveaux positifs, tandis que L’Europe , avec 21,4 millions d’infections, a notifié le qui 273 mille, loin des chiffres d’il y a un mois, mais montrant une augmentation des infections par rapport à la semaine dernière.

La troisième région la plus touchée, il Asie du sud, avec 11,3 millions de caisses, cependant, montre une diminution des infections quotidiennes.

États Unis, pays où l’utilisation du vaccin a été approuvée Pfizer anticovide et BioNTech, somme 15,4 millions de caisses et son graphique continue également d’augmenter.

En revanche, les cas de Inde, deuxième pays le plus touché avec 9,8 millions cas depuis le début de la pandémie, tout en continuant à augmenter Brésil (6,7 millions) et Russie (2,5 millions).

France et le Royaume-Uni montrent une stabilisation dans les cas quotidiens après des semaines de baisse, tandis que la courbe descendante reste dans les pays suivants les plus touchés, Italie et Espagne, les deux avec plus de 1,7 million de positifs.

Les patients récupérés sur la planète approchent 50 millions et le 20 millions de patients actifs un 0,5 pour cent (106 000) sont dans un état grave, selon les données des réseaux nationaux de santé.

