COVID-19 :

Mauvaise nouvelle pour l’industrie du transport aérien. Les vols gérés par Enaire au cours des dix premiers mois de l’année ont atteint un total de 748 593, 59,6% de moins par rapport à la même période l’an dernier, en raison des effets dérivés de la crise des coronavirus et des restrictions imposées par différents gouvernements pour arrêter la pandémie. Un scénario qui a conduit les compagnies aériennes à réduire au maximum leur offre en raison du manque de demande.

Les vols intérieurs (198 099) sont ceux qui ont le mieux évolué sur le cumul de l’année avec une baisse de 46,1%, tandis que les vols internationaux, 386 924, ont été réduits de 64,4% et les survols -qui n’ont pas leur origine ou leur destination dans un aéroport espagnol – atteint un total de 163 570, 58,9% de moins.

Plus précisément, selon les données publiées ce mercredi par le directeur de la navigation aérienne espagnol, la répartition par type de vols était de 52% internationaux, 26% domestiques et 22% de survols. “Cette baisse du trafic aérien, qui affecte non seulement l’Espagne mais toute l’Europe, a été causée par les effets de la pandémie Covid-19”, a déclaré le directeur.

Quant à octobre, Enaire a géré 66622 vols, 65,3% de moins que le même mois de l’année précédente. Les vols internationaux étaient 28 830, 74,7% de moins, tandis que

les ressortissants ont atteint un total de 21 455 (42,7% de moins) et les survols, 16 337 (-59,9%).

Crash dans tous les centres de contrôle

Tous les centres de contrôle Enaire ont enregistré des baisses de trafic sur la période du 1er janvier au 31 octobre, soit Îles Canaries, Séville et Madrid ceux qui ont enregistré les réductions les plus faibles, avec des baisses de 50,7%, 55,9% et 58,7%, respectivement.

Le centre de contrôle de Madrid a été celui qui a géré le plus de vols jusqu’en octobre, avec 417 052, suivi du centre de contrôle de Barcelone, avec 320 338 vols, soit 62,9% de moins que l’an dernier.

Plan de relance pour sauver le secteur

Enaire exécute un plan de redressement des services de navigation aérienne basé sur les prévisions de reprise du trafic reçues du Gestionnaire de réseau européen.

Ce plan permet la reprise de l’opération de contrôle de la circulation aérienne de manière échelonnée, en fonction de la demande attendue et des critères de programmation qui permettent une utilisation efficace des ressources disponibles. De plus, consciente de l’exceptionnalité historique de la situation actuelle, Enaire a reporté la perception des frais de route des compagnies aériennes jusqu’en novembre.