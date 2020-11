COVID-19 :

Catalogne recevra plus d’argent que La communauté de Madrid de la quatrième tranche de transferts du Gouvernement aux régions du Fonds Covid-19, doté d’un crédit extraordinaire de 16 milliards d’euros. Ce fonds, approuvé en juin par l’exécutif de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias Dans le but d’aider les communautés autonomes à faire face aux dépenses du coronavirus, il comporte quatre sections: la première et la seconde sont basées sur critères sanitaires -contagions et admissions à l’hôpital-; le troisième a des critères de éducation -les ressources sont réparties en fonction de la population de moins de 24 ans-; et le quatrième est réparti selon le Impact economique que la pandémie a eue dans les régions, mesurée par la réduction des recettes publiques.

La répartition par régions de la quatrième section, équipée de 5 000 millions euros et que les communautés recevront en décembre, révèle que Catalogne ça va être le le plus bénéficié. Selon les données publiées par le Trésor, la région désormais gouvernée par ERC après la disqualification de Quim Torra recevra 1 107 millions, soit un peu plus de 20% du total.

Le montant est supérieur au montant que vous recevrez La communauté de Madrid de ce fonds, indiquant que la région a moins souffert impact économique que la Catalogne avec une incidence plus élevée d’infections et d’hospitalisations. Le gouvernement transférera un peu plus de 945 millions d’euros de cette quatrième tranche du Fonds à Madrid, soit un peu moins de 20%.

La Catalogne recevra un total de 1107 millions d’euros de la quatrième tranche du fonds Covid-19, tandis que Madrid entrera 945 millions

Il se trouve que Madrid a un total de 342931 jusqu’au 24 novembre contagion, contre 297 040 cas en Catalogne. La région qui préside Isabel Diaz Ayuso C’est le plus touché d’Espagne, selon les données publiées par le ministère de la Santé. Concernant les cas qui ont spécifié hospitalisation, et jusqu’à la même date, le 24 novembre, Madrid ajoute 51 867 cas depuis le début de la pandémie et la Catalogne, 26 862. Enfin, concernant les personnes qui ont dû entrer Unité de soins intensifs (UCI), Madrid dépasse à nouveau la Catalogne: 3 696 contre 2 214.

Moins d’impact économique

Le fait que Madrid recevra moins d’argent que la région catalane de ce Fonds signifie que la capitale a eu un impact économique plus faible, mesuré en termes de revenus publics, selon les bases de l’arrêté royal approuvé par le gouvernement, malgré le fait que Sánchez a puni le gouvernement de Isabel Diaz Ayuso avec des restrictions plus sévères dans le premier état d’alarme et condamné la région à un deuxième état d’alarme, unique dans toute l’Espagne.

De plus, et quelle que soit la composition du PIB de chaque région, les deux gouvernements autonomes ont géré la pandémie différemment, principalement dans la deuxième vague, après la levée de l’état d’alarme par Sánchez le 21 juin. Il faut se rappeler que Sánchez a «puni» Madrid en ne lui permettant pas de passer la phase de la première désescalade, qui a provoqué la confrontation entre les deux administrations.

Déjà dans la deuxième vague de la pandémie, Madrid s’est différenciée du reste des gouvernements régionaux en fermant la région en termes de zones de santé tout en gardant les entreprises et les hôtels ouverts. En revanche, la Catalogne a fermé des commerces pendant des semaines: à la mi-octobre, elle a fermé des bars et des restaurants – seule la vente de nourriture à domicile était autorisée -, en plus des activités culturelles et de loisirs.

La Catalogne a fermé des entreprises pendant des semaines: à la mi-octobre, elle a fermé des bars et des restaurants – seule la vente de nourriture à domicile était autorisée -, en plus des activités culturelles et de loisirs

Plus de 44 000 entreprises et familles ont été touchées et le président d’Empresarios de Cataluña, Carlos Rivadulla, entre autres, a critiqué la décision du gouvernement local. «C’est un peu étrange car même Madrid en état d’alerte ne souffre pas de ces restrictions. Il est vrai que des mesures doivent être prises, mais la sécurité peut être recherchée dans les terrasses et les établissements sans avoir à le faire », a déclaré Rivadulla à ce journal à la mi-octobre.

La Catalogne a également fermé des centres commerciaux de plus de 800 mètres carrés, à l’exception de l’alimentation et des commerces essentiels. Encore un coup dur pour l’économie de la région car Madrid a choisi de ne pas décréter des fermetures de périmètre – à l’exception des ponts de novembre, avec une confrontation avec Sánchez inclus – ou de noyer les entreprises. Malgré ces mesures, la Catalogne a actuellement une incidence d’infections plus élevée que Madrid. Plus de restrictions, plus d’incidence des infections et plus d’impact économique.

Hormis la quatrième tranche du fonds Covid-19, ajoutant toutes les tranches, la région qui recevra le plus d’argent est Madrid, avec un total de 3 346 millions d’euros, contre 3 165 millions que la Catalogne entrera. A la troisième place se trouve l’Andalousie, qui recevra 2 196 millions d’euros.