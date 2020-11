COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a également été notée dans le fête traditionnelle de la Toussaint, avec moins de visites et beaucoup moins d’afflux dans les cimetières espagnols, la grande majorité à moitié vides, avec des contrôles d’accès et des mesures de sécurité strictes. «Je pensais que j’allais attendre à la porte que certains sortent et que d’autres entrent», raconte Pepita au cimetière de La Almudena à Madrid, en cette inhabituelle Toussaint où, alors que les forces de l’ordre se sont accrues, l’afflux de personnes a diminué: «C’est plus vide que n’importe quel week-end».

Plusieurs voitures parcouraient les rues de ce cimetière, et il y a eu peu de gens qui, à travers des masques, se consacraient à nettoyer les pierres tombales et les columbariums de vos proches et embellissez-les avec des fleurs.

A l’entrée du cimetière, qui sera illuminé tout au long de la journée en hommage aux personnes tuées par la pandémie, une pancarte rappelant aux visiteurs les recommandations: éviter les journées et les heures chargées, ne pas rester longtemps au cimetière, apporter de l’eau de l’extérieur pour ne pas utiliser les fontaines, maintenir une distance de sécurité et utiliser du gel avant et après l’utilisation de les installations.

De plus, pour vérifier que la capacité n’est pas dépassée (marqué dans ce cimetière par 22000 personnes) et éviter les foules, l’opération de police municipale comptait 300 agents -20% de plus qu’en 2019-, et trois drones avec caméras vidéo et haut-parleurs de la section d’appui aérien.

Dans le Cimetière sud, dans le quartier madrilène de Carabanchel, l’afflux a été un peu plus important, et autour de plusieurs tombes familiales, ils ont entouré le lieu de repos de leur défunt avec des chaises pliantes, dépassant parfois les groupes de six personnes.

La majorité de Cimetières catalans Ils se sont également réveillés ce dimanche avec une scène différente de ce qui est habituel à ce moment, à moitié vide, avec des contrôles d’accès, des gels hydroalcooliques à chaque coin et avec les quelques visiteurs venus se souvenir de leur défunt munis d’un masque.

Le cachet de cette Toussaint a également contrasté avec celui des jours précédents, où il y avait une augmentation des visites de ceux qui cherchaient à se souvenir de leur famille ou de leurs amis mais ne voulaient pas se heurter à la foule.

Dans le cas de Barcelone, des sources du consistoire ont expliqué à Efe qu’une diminution du nombre de visiteurs est constatée par rapport à l’année dernière, alors que, au cours de la semaine, le public a augmenté de 13% à 18%.

D’autres cimetières catalans, d’autre part, en plus d’inciter la population à faire sa visite avant ou après la Toussaint, ont choisi d’utiliser la technologie pour éviter les foules.

C’est le cas de Lleida, dont le conseil municipal a lancé une application mobile pour prendre rendez-vous, une obligation obligatoire pour entrer au cimetière les 30 et 31 octobre et le 1er novembre, avec laquelle quelque 6 000 réservations étaient prévues.

Dans Alicante Seules 2 100 personnes sont venues ce dimanche au cimetière «Nuestra Señora del Remedio», en une journée qui s’est passée «très normalement, sans soins ni foule et respectant toutes les mesures de santé et de sécurité».

Le cimetière général de Valence Il n’a reçu qu’environ 5 000 visites jusqu’au début de l’après-midi, ce qui reflète «l’endiguement» de la population à se rendre au cimetière en raison des mesures de restriction imposées à la suite de la pandémie.

Ceci a été assuré par le Conseiller aux Cimetières et Services Funéraires de la Mairie de Valence, Alejandro Ramon, qui a souligné que depuis le début de l’opération spéciale de visites spatiales pour cette fête, les cimetières communaux ont déjà accueilli environ 80 000 personnes.

Le confinement territorial d’une grande partie des communautés autonomes a également empêché la diaspora léonais de revenir sur ce pont festif comme le veut la tradition d’honorer leur défunt.

Ainsi, la restriction à la mobilité et à la capacité s’est fait sentir dans le cimetière de la capitale léonais avec beaucoup moins de fréquentation publique, contrôlée à tout moment par des policiers locaux pour faire appliquer des mesures de distanciation sociale et l’utilisation de masque.

L’impossibilité de mener des réponses ou tout acte religieux dans les cimetières a également permis d’éviter les foules.

Les contrôles de capacité et de masques et la prise de température ont tenté de garantir la sécurité dans le cimetière de Pampelune, qui présentait ce matin une image complètement inhabituelle avec presque personne à l’intérieur, certains seuls, d’autres par paires et les moins petits groupes, bien que le les tombes montraient de nouvelles fleurs placées dans les jours précédant la fête de la Toussaint.

Jusqu’à ce dimanche, le cimetière de Palma aura reçu environ 18000 personnes réparties tout au long de cette semaine, comme demandé par la mairie pour éviter les foules, environ 7000 de moins qu’en situation normale, a expliqué le responsable de la société funéraire municipale, Jordi Vilà.

Le dispositif et le système de visites sur rendez-vous que le conseil avait mis en place pour éviter un excès d’afflux «s’est très bien passé car il n’y a pas eu de surpeuplement».

La fête de la Toussaint a également été beaucoup moins fréquentée dans les cimetières de Riojan en raison du covid-19, qui a contraint les responsables des cimetières à établir des contrôles de température et de capacité, en plus de l’élimination de l’eau des sources. comme le municipal de Logroño.

Et tout cela, sous le dénominateur commun d’un sentiment de tristesse parmi les personnes venues prier leurs proches.