COVID-19 :

MEXIQUE – La ville de Mexico fait face au moment le plus cruel de la pandémie de COVID-19 près d’un an après son début avec des hôpitaux saturés, de longues files d’attente pour s’approvisionner en oxygène, un système de transports en commun effondré et l’hospitalité au bord du la faillite.

“Oui, nous représentons plus de 89% du taux d’occupation des hôpitaux”, a confirmé ce mercredi la maire de la capitale, Claudia Sheinbaum. Cependant, les chiffres du gouvernement fédéral le placent à 92%, malgré le fait que les calculs du gouvernement envisagent d’avoir dominé le nouveau pic de la pandémie maintenant.

Pour y parvenir, Mexico a maintenu ses activités non essentielles fermées depuis le 19 décembre, une mesure qui ne semble pas avoir eu d’impact positif sur le nombre d’infections, de décès et d’hospitalisations.

“Il y a beaucoup d’alertes. Chaque jour il y en a quatre ou cinq dans le temps que je suis ici, que je ne suis pas toute la journée, de personnes tuées par covid”, a expliqué Patricia de l’hôpital de Balbuena, où son mari est hospitalisé pour une autre pathologie.

Patricia attend plusieurs heures chaque jour devant cet hôpital de la capitale orientale, avec des dizaines de parents de patients atteints de covid qui ont finalement trouvé un lit après avoir marché «dans différents hôpitaux».

“Il y a plus de gens. D’autres arrivent. Il y en a beaucoup qui partent parce que leurs proches meurent, mais d’autres continuent d’arriver”, a observé la femme.

Les données les plus récentes de Mexico révèlent qu’il y a 4993 personnes hospitalisées dans la capitale et 1648 autres lits occupés avec ventilateurs, des chiffres sans précédent depuis le début de la pandémie fin février 2020 dans une capitale qui a augmenté sa capacité hospitalière en 38% le mois dernier.

La capitale mexicaine enregistre environ 20% de tous les décès dans le pays, avec 23 835 décès, en plus de toucher 375 000 infections.

Le Mexique est le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus au nouveau coronavirus – il compte 135682 victimes – et accumule plus de 1,55 million d’infectés, avec un nouveau record à la veille de 1314 décès, en plus de 14395 infectés en 24 heures.

OXYGÈNE RARE

Si la situation dans les hôpitaux est sombre, les patients confrontés au COVID-19 à domicile ne voient pas un meilleur horizon en raison de la pénurie d’oxygène médical qui sévit dans la ville, avec de longues files d’attente aux points de recharge malgré les efforts déployés par autorités pour étendre la couverture.

Alfonso Rodríguez, un homme d’âge moyen avec trois patients covid à la maison, recharge de l’oxygène “environ huit fois par jour” pour remplir les cinq réservoirs à sa disposition, pendant qu’il fait la queue pendant en moyenne “deux heures et demie” .

«En ce moment, je viens d’un autre endroit et ils m’ont dit que jusqu’à cinq heures de l’après-midi (il n’y avait pas d’oxygène), et il était onze heures du jour. (…) C’est trop long», a-t-il dit en attendant à un point de recharge dans la région. del Escandón, au coeur de la capitale.

Parmi les autres malades à son domicile, il y a sa mère de 84 ans, en plus d’avoir un parent «hospitalisé».

“Il nous a fallu quatre heures pour qu’ils nous donnent un lit. En fait, hier, nous avons parlé avec une ambulance et un ambulancier nous a dit qu’il y avait une attente de six ou cinq heures et qu’ils dosaient aussi de l’oxygène”, a-t-il dit.

Un peu plus loin, Emilio fêtait enfin de pouvoir obtenir un nouveau char, car le sien, à partir de 2015, n’était plus à jour.

À l’intérieur de sa maison, il y a deux personnes atteintes de covid, à la fois dans la deuxième semaine de maladie et dans un état “délicat”, puisqu’elles ont “70 d’oxygénation et de moins de 90 c’est déjà un fait alarmant”.

“Hier je suis allé à cinq branches (d’oxygène) et dans trois je me suis retrouvé avec un manque d’oxygène. Il n’y en avait plus. Et dans deux il y avait des files de quatre heures”, at-il dit.

RESTAURANTS À LA LIMITE

Les mesures pour contenir le virus, dont l’effet n’a pas encore été remarqué dans les hôpitaux et les infections, ont contre les cordes des activités économiques non essentielles, qui s’accumulent plus de deux semaines dans une seconde fermeture, et notamment des restaurants.

“Je pense que le secteur ne peut plus tenir. L’ouverture qui a eu lieu lundi, au mépris de l’interdiction du gouvernement, est un acte désespéré, jamais vu auparavant. Parce que vous n’avez pas d’argent pour payer la masse salariale, vous n’avez pas d’argent pour payer le propriétaire, Vous n’avez pas d’argent pour payer quoi que ce soit », a déploré Germán García, vice-président de la Chambre nationale de la restauration et de l’agroalimentaire (Canirac).

Depuis samedi dernier, l’extension des activités non essentielles était connue, qui n’ont toujours pas de date d’ouverture, les restaurants de Mexico sont sur le sentier de la guerre avec des manifestations quotidiennes basées sur les cacerolazos.

Ce mercredi après-midi, a confirmé García, une nouvelle réunion avec les autorités de la capitale est prévue au cours de laquelle les hôteliers déclareront “que la situation des restaurants est déjà intenable aujourd’hui”.

“Nous avons déjà laissé partir des personnes qui travaillaient avec nous pendant des années, comme 400 000 personnes. Je pense que chaque semaine qui passe, des milliers de personnes s’ajoutent, car vous ne pouvez pas payer leur masse salariale”, at-il insisté.

Le gouvernement de Mexico a promis de négocier avec les restaurants et d’autres secteurs, des conflits qui s’ajoutent à l’urgence sanitaire et des problèmes dans le principal réseau de transport, le métro, qui en raison d’un incendie a 25% service arrêté jusqu’à nouvel ordre.