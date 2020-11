COVID-19 :

La deuxième vague de coronavirus dans L’Europe  Il semble ralentir dans plusieurs pays, sur la base des derniers chiffres d’infection, bien que les autorités hésitent toujours à assouplir les restrictions car les infections restent élevées et dans plusieurs États, elles sont proches des sommets.

Dans ce contexte, la société pharmaceutique Moderne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que vaccin qui se développe contre COVID-19[feminine il est efficace à 94,5%, répond aux critères d’efficacité requis pour la commercialisation et présentera la documentation pour approbation finale dans les prochains jours.

Allemagne

Les autorités sanitaires de Allemagne Ils ont dénombré 10824 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit environ 6100 de moins que dimanche et loin du nouveau maximum de 23542 vendredi. Cependant, le dimanche et le lundi, il y a généralement un décalage dans le nombre de nouveaux cas, car le week-end, tous les États fédéraux ne communiquent pas leurs données et les laboratoires effectuent moins de tests.

Lundi de la semaine dernière, le nombre de nouvelles infections s’élevait à 13 363, soit environ 2 500 de plus qu’aujourd’hui. Selon les données de lycée Robert Koch (RKI) mis à jour à minuit dernier, les points positifs comptés depuis que la première contagion a été annoncée dans le pays fin janvier atteignent 801 mille 327, avec 12 mille 547 morts, 62 de plus en une journée.

Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 143,3 cas pour 100 000 habitants. Chancelier, Angela Merkel, rencontre aujourd’hui les chefs de gouvernement des Etats fédérés pour faire une première analyse de l’efficacité du nouvel arrêt de la vie publique en vigueur depuis les 2 derniers pour tout le mois de novembre. Les médias avancent aujourd’hui que le gouvernement et les États fédérés envisagent de nouvelles mesures dans le but de minimiser encore plus les contacts.

Russie

Russie Il a atteint un nouveau maximum quotidien ce lundi avec 22 mille 778 nouvelles infections à coronavirus dans tout le pays, a rapporté le centre de lutte contre le COVID-19. Pour le troisième jour consécutif, le nombre de nouveaux cas quotidiens reste supérieur à 22 mille.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Russie a identifié un million 948 mille 603 personnes atteintes de coronavirus. De plus, 303 décès ont été enregistrés le dernier jour dans le pays, portant le nombre total de décès dus au COVID-19 à 33 489.

Bien que les autorités russes aient essayé d’éviter l’application de nouvelles restrictions, à partir d’aujourd’hui, Moscou fermera les musées pendant deux mois et limitera l’accès aux cinémas et aux théâtres à 25% de leur capacité.

France

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a constaté qu’il y avait des signes d’inflexion dans la courbe de contagion grâce au confinement en vigueur depuis le 30 octobre, mais n’a en tout cas pas considéré qu’il était temps de baisser la pression. Dans une interview publiée ce lundi dans plusieurs journaux régionaux, Véran a expliqué que «tout nous porte à penser que nous avons passé un pic épidémique».

Le taux d’infections quotidiennes à covid France, qui avait atteint un record de plus de 60 mille il y a à peine une semaine, a chuté de manière significative et ce dimanche 27 mille 228 cas ont été signalés, après 32 mille 95 samedi. Un autre indicateur qui va dans le même sens est celui du pourcentage de positifs, qui est tombé dimanche à 16,9%, quatre dixièmes de moins que la veille et loin des taux supérieurs à 20% début novembre. Quant au nombre de décès par coronavirus, 302 ont été signalés ce dimanche, portant le montant total depuis le début des registres début mars à 44548 extinctions.

L’enfermement à domicile doit durer au moins jusqu’au 1er décembre et le gouvernement a déjà prévenu que l’assouplissement éventuel du dispositif serait très progressif. Les bars et les restaurants, par exemple, ne pourront pas rouvrir à cette date.

Royaume-Uni

le Royaume-Uni a enregistré 168 autres décès dus au COVID-19 ce dimanche, alors que le nombre de nouvelles infections s’élevait à 24 962, selon les chiffres officiels. Avec ces données, le nombre total d’extinction par coronavirus atteint 51934 depuis le début de la pandémie, alors que le nombre total de cas s’élève déjà à 1369318.

L’Angleterre rencontre un lock-out, avec des magasins non essentiels fermés, qui se poursuivra jusqu’au 2 décembre prochain, lorsque le gouvernement examinera la situation sanitaire avant de décider de la lever ou de prolonger les restrictions. Les autres régions britanniques – Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord – maintiennent diverses mesures pour contenir la pandémie.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré ce lundi qu’il se sentait “bien” et ne présentait aucun symptôme au début d’une période d’isolement à sa résidence officielle après avoir été en contact avec un député de son parti qui a été testé positif au COVID-19. Le chef du gouvernement, qui en avril dernier était en soins intensifs pour un coronavirus, a déclaré dans une vidéo qu’il avait tweeté que British Health l’avait contacté après que le système de suivi du virus via mobile ait enregistré le contact.

Belgique

Données sur les infections et les hospitalisations pour coronavirus en Belgique Ils maintiennent leur bonne tendance ce lundi, le jour où les élèves belges du primaire et du secondaire retournent en classe après deux semaines de vacances scolaires prolongées en raison du coronavirus.

Avec une incidence cumulée de 892 nouveaux cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours, les élèves du primaire maintiendront la fréquentation des classes cinq jours par semaine, tandis que les élèves du secondaire, à partir de 14 ans, bénéficieront de systèmes d’alternance en présentiel. et télématique au moins jusqu’au 18 décembre, lorsque les vacances de Noël commencent.

La Belgique présente actuellement une régression hebdomadaire moyenne des infections (-47 pour cent) et des hospitalisations (-22 pour cent), bien que les admissions aux soins intensifs (1 pour cent) et les décès par coronavirus (7 pour cent) augmentent encore, si bien à un rythme beaucoup plus lent qu’il y a un mois, pour un total de 14 421.

République tchèque

La République tchèque, l’un des pays de l’Union européenne les plus touchés par la deuxième vague de la pandémie de covid, commence à assouplir les restrictions pour arrêter la propagation du coronavirus avec l’ouverture partielle de l’enseignement primaire et répond avec prudence aux indications claires amélioration de la situation épidémiologique.

Comme le rapporte aujourd’hui le syndicat des enseignants des réseaux sociaux, en République tchèque, où au cours des dernières 24 heures, 1887 nouvelles infections ont été recensées – le chiffre le plus bas depuis le 5 octobre dernier – les élèves de première et deuxième année du primaire Ils retourneront dans les salles de classe, fermées à partir du 14 octobre, à partir de mercredi prochain.

Les Tchèques ont le deuxième taux cumulé d’infections le plus élevé d’Europe, avec une incidence de 1 156 positifs pour 100 000 habitants, seulement derrière le Luxembourg.

le Portugal

Depuis ce lundi, le Portugal est passé de 114 à 191 régions en situation de couvre-feu, parmi lesquelles subsistent les régions de Lisbonne et de Porto, puisqu’elles ont compté au cours des quinze derniers jours plus de 240 personnes infectées pour 100 000 habitants.

Le couvre-feu, convenu dans le cadre de l’état d’urgence dans lequel se trouve le Portugal (niveau d’alerte maximum dans le pays), sera prolongé, au moins, jusqu’au 23 novembre prochain et les habitants ne pourront pas circuler sur la voie publique À quelques exceptions près, entre 23h00 et 5h00 du lundi au vendredi et entre 13h00 et 5h00 le week-end suivant.

Le Portugal a connu la pire semaine depuis le début de la pandémie du 9 au 15 novembre, avec un total de 37 977 positifs supplémentaires et 485 décès. Ce dimanche, six mille 35 nouveaux infectés et 76 décès ont été enregistrés, il y a donc 88 mille 854 personnes actives du covid-19 sur le territoire portugais.

