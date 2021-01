COVID-19 :

Le 28 décembre, le responsable des alertes Fernando Simon J’ai vu certains “stabilisation” dans la pandémie de coronavirus.

Ce jour-là, l’incidence cumulée était de 246,19, mesurée en cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours. Certaines données, selon le directeur du Centre d’alertes et urgences sanitaires (CAES), ont encouragé «l’espoir d’une stabilisation de la pandémie». Le dernier bilan de santé porte l’incidence à 296,29 cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Le porte-parole a demandé la prudence dans l’interprétation des données, en raison de l’accumulation de vacances, bien qu’il ait montré une humeur optimiste. “L’augmentation s’est modérée ces derniers jours”, a déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa, soulignant que “l’impact du pont” de la Constitution n’aurait pas été “aussi important” que prévu.

Bien que les responsables de la santé aient appelé au calme et exigé la prudence, leur message d’espoir contraste avec les données actuelles sur la pandémie. Depuis que Simón et Illa ont vu cette «stabilisation», l’incidence cumulée n’a cessé d’augmenter. Si le 28 décembre il était de 246,19, un jour plus tard, il était déjà de 255,55. Le 30 était de 265,45; le 31, 279.51 …

Au 28 décembre, le nombre de cas diagnostiqués la veille, selon le bilan Santé, s’élevait à 2 822. Au dernier décompte, il est de 10877. De plus, au cours des dernières 24 heures – recueillies ce mardi – 23 700 nouveaux cas ont été signalés. Un chiffre très similaire au record de la deuxième vague, fin octobre.

2 millions d’infections

Suivant la coutume du ministère de ne pas actualiser ses soldes les jours fériés ou les week-ends, ce mercredi des rois aucun nouveau chiffre n’a été proposé. Le nombre total d’infectés en Espagne s’élève à 1.982.544, il faut donc s’attendre à ce que, dans la prochaine mise à jour, ce jeudi, ils dépassent déjà les deux millions.

Le diagnostic des autorités sanitaires sur l’évolution de la pandémie a été discutable. À différentes occasions, Simón a parlé de «stabilisation» qui a ensuite correspondu à une augmentation des cas.

Le 31 janvier de l’année dernière, Simón a fait cette prévision: «L’épidémie a une chance de commencer à se référer. A cette époque, il pensait également que “l’Espagne n’aura pas plus d’un cas diagnostiqué”.

Le 15 octobre, dans les jours les plus critiques de la deuxième vague, le responsable des alertes sanitaires a également vu une «phase de stabilisation des infections avant une éventuelle baisse». À peine quatre jours plus tard, il a noté une «légère augmentation» et exprimé son inquiétude. “Nous n’évoluons pas assez bien”, a déclaré le porte-parole.

La situation est préoccupante en termes d’hospitalisations et d’admissions en réanimation, en hausse. Selon les dernières données, 13 481 personnes restent hospitalisées, ce qui représente une occupation moyenne de 11,4%. Il y a 2 220 patients dans un état grave. L’occupation nationale des USI est de 23%.

Les chiffres confirment la tendance à la hausse et n’ont pas encore reflété l’impact des soirées du Nouvel An. Un rebond est également attendu suite à Reyes.

D’un autre côté, la campagne de vaccination a commencé au milieu des critiques pour sa lenteur.

Selon les dernières données de la Santé, les communautés autonomes ont reçu 718 575 doses du vaccin, depuis le 27 décembre dernier, date du début de la campagne. Jusqu’à présent, 82 834 ont été administrés, soit 11,5%.

Le taux de vaccination est loin d’être celui souhaité pour atteindre l’objectif Santé, à savoir que 33 millions de personnes sont vaccinées avant l’été.

Nouveau vaccin

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé mercredi le vaccin de Moderna à être utilisé dans les pays de l’Union européenne. La Commission européenne a accordé la licence pour sa commercialisation.

La présidente de l’exécutif communautaire, Ursula von der Leyen, a célébré que “avec l’approbation, nous aurons 160 millions de doses de vaccins” et a souligné que “d’autres arriveront”.

Ce vaccin est efficace à 94%, selon les tests, et son principal avantage est la facilité de distribution car il ne nécessite pas, comme dans le cas de Pfizer, de stockage à très basse température. De plus, il peut se conserver un mois à la température du réfrigérateur, ce qui facilitera sa conservation. Pfizer nécessite des températures inférieures à moins 70 degrés Celsius et, une fois décongelé, il se conservera environ cinq jours.

«Ce vaccin nous donne un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle. Le fait que nous ayons cette deuxième recommandation pour un vaccin positif en un peu moins d’un an depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie est un exemple des efforts et de l’engagement de tous », a déclaré le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke.