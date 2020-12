COVID-19 :

MEXIQUE – Le panneau “Pas d’oxygène” est de plus en plus souvent accroché aux portes des établissements qui vendent du matériel médical à Mexico, où la saturation des hôpitaux par COVID-19 conduit de nombreuses personnes à rechercher des réservoirs d’oxygène médical pour vos proches malades à la maison.

Dans un magasin du quartier central rom de la capitale mexicaine, il y a deux jours, il y avait une file de dizaines de personnes qui attendaient pour remplir leurs réservoirs. Aujourd’hui, il n’y a presque personne. «Nous n’avons pas d’oxygène jusqu’à nouvel ordre», dit le gardien à toutes les personnes qui viennent avec leurs chars en pèlerinage de magasin en magasin.

L’un d’eux est Roberto Pérez, qui était venu à cet endroit avec espoir après n’avoir trouvé aucun établissement pour faire le plein de la citerne mobile dans son quartier au nord de la ville.

“Ici, c’est 24 heures, ils sont censés l’avoir ici mais il n’y en a pas. Il faut chercher un autre endroit”, raconte Pérez, démissionné, car la dernière fois qu’il a rechargé de l’oxygène, c’était dimanche.

“C’est pour un proche. Malheureusement, il est tombé malade du covid et il faut chercher de l’oxygène”, révèle-t-il à propos du patient, un homme de 60 ans qui sature 65% d’oxygène dans son sang, alors que le recommandé est de 95%.

REQUIN ET AUGMENTATION DES PRIX

La famille de Roberto n’a pas les moyens de payer le prix d’un concentrateur, un appareil de 30 000 pesos (1 500 $) qui fournit de l’oxygène sans interruption, et a opté pour des soins «palliatifs» grâce à un petit réservoir d’oxygène qu’il cherche maintenant à remplir.

En raison de la forte demande, le prix des réservoirs de 680 litres, qui durent environ quatre heures sans interruption, a également augmenté, passant d’environ 3 000 pesos (150 dollars) à 4 000 pesos (200 dollars).

En les rechargeant, là où l’oxygène se trouve, coûte entre 120 pesos (6 $) et 200 pesos (10 $).

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a assuré dimanche dernier que “les chars ne manquent pas” dans la capitale et a déclaré que “la possibilité de recruter ces équipes auprès du gouvernement de la ville” est à l’étude.

“Il n’y a pas de panique, il n’y a pas de problème, parce que nous le résolvons”, at-il demandé.

La vérité est que Mexico traverse un moment critique de la pandémie, avec une occupation record de plus de 80% des lits d’hôpitaux, ce qui a forcé la fermeture de toute l’économie non essentielle au milieu des vacances de Noël.

PÈLERINAGE À LA RECHERCHE D’OXYGÈNE

De même que de nombreux patients vont d’un hôpital à l’autre jusqu’à ce qu’ils trouvent un lit gratuit, de nombreux parents qui vont de magasin en magasin avec angoisse se demandent si du nouvel oxygène est déjà arrivé.

“Les lignes sont saturées. Tout le monde demande la même chose que vous et on ne peut plus faire plus (…). Mais c’est épuisé, ça ne dépend pas des entreprises, ça ne dépend pas de nous. Il n’y a plus d’oxygène”, dit-il à l’un. client le gérant d’une entreprise dont il ne sait pas quand il pourra à nouveau vendre de l’oxygène médical.

«J’ai été tout la semaine dernière et cela et il n’y a pas d’oxygène. (Ils me disent) qu’il n’y en a pas, qu’ils sont rares et que jusqu’à nouvel ordre. Cela va et vient et ils ne le fournissent toujours pas», explique Gloria Guzmán, employée de maison à la recherche d’oxygène pour la maîtresse de maison.

La femme de 84 ans souffre d’emphysème pulmonaire et a besoin d’oxygène de jour comme de nuit depuis sept ans. Mais ils n’avaient pas vu cette pénurie jusqu’à ce que la pandémie frappe.

“En ce moment, je dois la rassurer un peu pour que la tachycardie ne vienne pas”, dit Guzmán à propos des moments où la femme manque d’oxygène.

Avec 1,3 million d’infections et 120 000 décès, le Mexique est le quatrième pays au monde en nombre de décès, même si ce mercredi a vu une lueur d’espoir avec l’arrivée des premiers vaccins Pfizer.