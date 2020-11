COVID-19 :

Le document met en garde contre la situation de disparité en matière d’éducation dans la région, exacerbée après la crise sanitaire du COVID-19

La écart scolaire dans Amérique latine et le Caraïbes, reflet des inégalités de la région, a aggravé avec la pandémie générer une situation de “urgence éducativeSelon un rapport publié ce jeudi par le Bureau des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Le document met en garde contre la disparité de l’éducation dans la région, exacerbée après la crise sanitaire de la COVID-19[feminineet demande que des politiques d’inclusion soient mises en œuvre pour les plus défavorisés.

Les pays devraient prioriser les plans de réponse et de relèvement pour l’éducation afin que l’urgence ne se transforme pas en catastrophe générationnelle », a déclaré le document que l’institution a présenté dans le cadre de la Forum régional sur les politiques d’éducation 2020 sur l’inclusion et l’éducation.

L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus inégale du monde et les différences de scolarisation reflètent cette situation qui existait déjà avant la pandémie.

Selon l’étude, d’ici 2020, les étudiants des ménages aux revenus les plus élevés de 21 pays étaient cinq fois plus susceptibles que les plus pauvres d’achever le deuxième cycle du secondaire.

Dans le même ordre d’idées, seule la moitié des jeunes de 15 ans ont atteint un niveau minimum de compétences en lecture avant l’arrivée du nouveau coronavirus.

Ce problème a augmenté avec la pandémie et pour cette raison, nous devons investir et réformer d’urgence nos systèmes éducatifs », a expliqué Javier González, directeur de la Laboratoire de recherche et d’innovation en éducation pour l’Amérique latine et les Caraïbes (SUMMA), l’institution qui a préparé ce document avec le Rapport mondial de suivi sur l’éducation (Rapport GEM) et Unesco.

L’objectif de la mise en œuvre des politiques d’amélioration de l’éducation est d’éviter que la situation «d’urgence» ne se transforme en «catastrophe générationnelle», indique le communiqué.

Parmi les recommandations qui devraient être appliquées au cours de la prochaine décennie, citons l’amélioration des écoles pour les rendre plus inclusives, une formation spécialisée pour le personnel enseignant, la mise en œuvre de contenus éducatifs et de manuels qui s’adressent équitablement à la société, entre autres. .

Concernant le personnel enseignant, le rapport précise que dans Brésil, La Colombie Oui Mexique, plus de la moitié du personnel enseignant a déclaré avoir un grand besoin de formation pour pouvoir s’occuper des élèves ayant des besoins spéciaux.

De même, l’institution a également souligné la nécessité de s’attaquer d’urgence à la situation des jeunes de la communauté LGTBI, qui subissent plus d’intimidation en milieu scolaire et sont plus de deux fois plus susceptibles d’abandonner l’école que le reste de leurs pairs.

Bien que le rapport reconnaisse les efforts consentis par les pays pour poursuivre le processus éducatif à distance, il indique que la mise en œuvre des mesures susmentionnées est «urgente» pour atteindre ceux qui ont été «laissés pour compte».

Les ressources diminuent

Les ressources allouées à l’éducation en Amérique latine seront réduites de plus de 9% en 2020, selon le Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal), une dépense qui, sans la crise sanitaire, aurait augmenté de 3,6% dans le même temps.

La région, qui compte 626 millions d’habitants et considérée comme la plus inégale au monde, fait face à la pandémie à un moment de faiblesse maximale de son économie, qui selon les estimations de la CEPALC se contractera de 9,1% cette année et dont la reprise sera plus lente qu’en la grande récession.

Concernant les niveaux de pauvreté, l’institution a estimé qu’il augmentera de 37 pour cent dans toute la région et atteindra 231 millions de personnes, dont la majorité des femmes, laissant 98 millions dans l’extrême pauvreté.

«Aujourd’hui plus que jamais, les sociétés latino-américaines doivent se rassembler et construire des ponts. Un changement urgent est nécessaire, mais cela ne sera possible que si nous agissons tous ensemble », a ajouté Manos Antoninis, l’un des directeurs du rapport.

Avec des informations d’.