(CNN espagnol) – L’utilisation de masques est une méthode que les experts recommandent pour le contrôle du coronavirus. Cependant, il y a des gens qui hésitent à le faire.

Une étude au Brésil a tenté de délimiter les traits de personnalité de ces personnes qui s’opposent aux masques et a constaté qu’elles avaient un profil antisocial. Dans cet épisode, le Dr Huerta analyse les résultats.

Un article publié mardi par le Washington Post a retenu mon attention.

Il fait référence au fait que certaines personnes dans certains États des États-Unis hésitent à porter un masque, malgré le fait que l’épidémie affecte gravement leurs lieux de résidence.

Le débat sur le masque aux États-Unis

L’un de ces États est le Dakota du Nord.

Selon le Dr Christopher Murray, directeur de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, et cité dans l’article du Washington Post, moins de 50% des personnes portent un masque dans le Dakota du Nord, bien que l’État a enregistré la semaine dernière l’un des nombres de décès dus au covid-19 les plus élevés au monde par rapport à son nombre d’habitants.

Selon le Dr Murray, les choses sont généralement inverses: plus il y a de cas de maladie dans un endroit, plus les gens réagissent et changent de comportement.

Dans ce cas, on s’attend alors à ce qu’à mesure que les infections, les hospitalisations et les décès dans une région augmentent, les gens utilisent des masques en plus grand nombre.

Mais pourquoi pas? Est-ce seulement la conviction politique qui a polarisé les États-Unis qui explique ce phénomène, ou y a-t-il autre chose? Il pourrait y avoir quelque chose lié, par exemple, à la personnalité des citoyens.

La personnalité de ceux qui ne portent pas de masques

Une étude brésilienne menée de mars à juin et publiée le 21 août dans la revue Personality and Individual Differences, peut éclairer cette réponse.

Après avoir étudié un groupe de personnes réticentes à porter des masques, il a été constaté qu’elles avaient:

Des niveaux inférieurs d’empathie, c’est-à-dire la capacité de percevoir, de partager et de déduire les pensées et les émotions d’autres personnes, des niveaux plus élevés d’insensibilité, une tendance à tromper, des comportements à risque.

L’objectif principal de l’étude, selon ses auteurs, était d’analyser la relation entre les traits antisociaux et le respect des mesures de confinement du COVID-19.

Pour cela, ils ont étudié 1 578 adultes brésiliens âgés de 18 à 73 ans, qui ont répondu au questionnaire PID-5, qui évalue les caractéristiques de la personnalité et de la résonance affective d’une personne.

La résonance affective est appelée l’impulsion qu’un être humain doit agir conformément aux sentiments provoqués par une autre personne.

Questions d’étude

Les participants ont également répondu à un questionnaire sur leur adhésion aux mesures de maîtrise de la pandémie, telles que l’utilisation d’un masque ou la pratique de la distanciation physique.

Les résultats de l’étude ont révélé deux profils de personnes:

Un avec un modèle antisocial, résistant aux mesures de protection contre le covid-19, puis un modèle d’empathie parmi ceux qui se sont conformés aux mesures de prévention contre le coronavirus.

Le profil antisocial était associé à un score plus élevé au questionnaire d’évaluation de la personnalité sur des traits tels que:

Insensibilité, tromperie, hostilité, impulsivité, irresponsabilité, manipulation et adoption de comportements à risque.

Selon les auteurs, ces traits antisociaux sont caractéristiques des personnes diagnostiquées avec un trouble de la personnalité antisociale.

Les résultats

Ce groupe avait également des scores plus faibles sur la résonance affective. Autrement dit, il n’a pas été en mesure de réagir conformément aux sentiments causés par d’autres personnes.

À l’inverse, le profil du modèle d’empathie a montré un score plus élevé en résonance affective et un score plus faible dans les traits associés au trouble de la personnalité antisociale.

En résumé, les personnes qui hésitent à utiliser des masques et qui défient les normes de prévention, auraient plus de traits associés aux troubles de la personnalité antisociale. Et en ne réagissant pas aux sentiments provoqués par les autres, ils montreraient qu’ils ne se soucient pas beaucoup du bien commun.

Les chercheurs pensent que leur étude pourrait aider les responsables de la santé à planifier et à mener des campagnes éducatives axées sur les différents types de personnalité des êtres humains.

