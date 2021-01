COVID-19 :

C’est ainsi que covid-19 modifie le sens de l’odorat 2:20

. – Environ 86% des personnes atteintes de cas bénins de Covid-19 perdent leur odorat et leur goût, mais le retrouvent dans les six mois, selon une nouvelle étude portant sur plus de 2500 patients de 18 hôpitaux européens.

Un cas de COVID-19 était considéré comme bénin s’il n’y avait aucun signe de pneumonie virale ou de perte d’oxygène et si le patient était en mesure de récupérer à domicile.

Le sens de l’odorat est réapparu après une moyenne de 18 à 21 jours, selon l’étude, mais environ 5% des personnes n’avaient pas retrouvé la fonction olfactive après six mois.

L’anosmie, qui est une perte d’odeur et donc de goût, a été suggérée comme un signe précoce de Covid-19. Cela peut arriver sans avertissement, même avec un nez bouché.

“L’anosmie, en particulier, a été observée chez des patients qui ont finalement été testés positifs pour le coronavirus sans aucun autre symptôme”, selon l’American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

Covid-19 modéré à sévère

Comparativement, l’étude a révélé que seulement 4% à 7% des personnes présentant des symptômes modérés à sévères du COVID-19 avaient perdu la capacité d’odorat et de goût.

Les personnes atteintes de COVID-19 modéré présentaient des «signes cliniques de pneumonie», selon l’étude, tels que toux, fièvre et essoufflement. Les personnes atteintes de cas critiques de la maladie souffraient de graves difficultés respiratoires et étaient plus susceptibles d’être plus âgées et de souffrir «d’hypertension, de diabète, de troubles gastriques, rénaux, respiratoires, cardiaques, hépatiques et neurologiques».

L’étude, qui a été publiée lundi dans le Journal of Internal Medicine, a révélé un taux plus élevé de dysfonctionnement olfactif chez les patients plus jeunes par rapport aux patients plus âgés, mais l’association nécessite une analyse plus approfondie, ont déclaré les chercheurs.

Comment tester votre odorat

Pouvez-vous faire quelque chose à la maison pour vérifier si vous perdez votre odorat? La réponse est oui, vous pouvez le prouver avec le “jellybean (bonbon connu sous le nom de) test”.

“Vous tenez un bonbon dans une main et tenez votre nez fermement de l’autre pour qu’il n’y ait pas de circulation d’air”, a déclaré Steven Munger, directeur du Centre pour l’odorat et le goût de l’Université de Floride, à CNN dans une interview. précédent.

«Vous mettez le bonbon dans votre bouche et vous le mâchez. Disons que c’est une jellybean fruitée. Si vous ressentez la saveur et la douceur de la gélatine, vous savez que vous avez un goût fonctionnel », a déclaré Munger.

Puis, pendant que vous continuez à mâcher, lâchez soudainement votre nez. Si vous avez un sens de l’odorat, vous ressentirez soudainement toutes les odeurs et vous direz «Oh! C’est un bonbon au citron »ou« Oh! C’est cerise. C’est vraiment une réponse très radicale, rapide et «wow» », a-t-il expliqué.

“Donc, si vous pouvez passer de doux-amer à unique et savoir quel est ce goût”, a déclaré Munger, “alors votre odorat est probablement en assez bon état.”

Le nom scientifique de ce processus est l’odeur rétronasale, dans laquelle les odeurs s’écoulent du haut de la bouche à travers le pharynx nasal et dans la cavité nasale.

Mais que faire si vous n’avez pas de jellybean? Vous pouvez également utiliser d’autres aliments, a déclaré le Dr Erich Voigt, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, directeur de la division d’oto-rhino-laryngologie du sommeil à NYU Langone Health, lors d’une précédente interview.

“Le sens pur de l’odorat serait si vous pouviez sentir une substance particulière qui ne stimule pas les autres nerfs”, a déclaré Voigt. «Si vous pouvez sentir le marc de café ou préparer du café, ou si vous pouvez sentir quelqu’un qui pèle une orange, c’est le sens de l’odorat», a-t-il expliqué.

Cependant, vous devez être prudent car il est facile de penser que vous utilisez votre odorat quand vous ne l’êtes pas, a déclaré Voigt.

“Par exemple, l’ammoniaque ou les solutions de nettoyage stimulent le nerf trijumeau, qui est un nerf irritant”, a-t-il déclaré. «Et puis les gens penseront, ‘Oh, je peux sentir le Clorox, je peux sentir l’ammoniaque, ce qui signifie que je peux sentir.’ Mais non, ce n’est pas correct. Ils ne sentent pas vraiment, ils utilisent le nerf trijumeau », a-t-il expliqué.

Vous ne savez toujours pas si vous le faites correctement? Recherchez sur Internet des tests d’éraflure et d’odeur médicalement basés.

La perte d’odeur est courante au-delà du covid-19

Bien sûr, toutes les personnes qui échouent à un test d’odeur n’auront pas le COVID-19. Tout virus respiratoire, comme le rhume ou la grippe, affectera temporairement l’odeur et le goût, parfois même de façon permanente.

“La quantité de gonflement qui peut se produire dans le nez en raison de l’effet viral peut empêcher les particules d’odeur d’atteindre le haut du nez, où se trouve le nerf olfactif”, a déclaré Voigt. “Lorsque le gonflement diminue, l’odorat peut revenir”, a-t-il ajouté.

Mais il existe également des virus neurotoxiques, dont certains appartiennent à la catégorie du rhume, a déclaré Voigt.

“S’ils sont neurotoxiques, cela signifie qu’ils endommagent le nerf olfactif et qu’il devient essentiellement non fonctionnel”, a-t-il ajouté. «Beaucoup de ces cas peuvent retrouver une odeur avec le temps, mais parfois c’est une perte permanente», a-t-il expliqué.

La perte chronique partielle ou complète de l’odorat est incroyablement courante, a déclaré Munger. Et cela a affecté des millions d’Américains bien avant que le nouveau coronavirus n’apparaisse sur les lieux.

«Environ 13% de la population ont une altération significative de l’odorat ou du goût», a-t-il déclaré.

Outre le rhume et la grippe, les polypes nasaux, les tumeurs, les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson et les lésions cérébrales dues à un traumatisme ou à un traumatisme crânien, y compris le coup du lapin, sont d’autres causes de perte d’odorat.

“Si quelqu’un a été dans un accident de voiture ou a subi un coup de fouet cervical ou une blessure à la tête, cela pourrait également affecter les petits nerfs lorsqu’ils vont du cerveau au nez”, a déclaré Voigt. “Par conséquent, une blessure par coup du lapin pourrait également entraîner une perte permanente de l’odorat”, a-t-il expliqué.

La perte de goût est généralement associée à une perte d’odeur, car nous nous appuyons sur l’odeur pour identifier les saveurs. Mais il peut aussi y avoir des raisons médicales: certains médicaments peuvent altérer le goût. La chimiothérapie et la radiothérapie peuvent certainement altérer le goût, puis il y a les dommages physiques, tels que les nerfs sectionnés lors des chirurgies dentaires.