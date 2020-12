COVID-19 :

Julian Nagelsmann a mis en garde aujourd’hui contre la situation que connaît le nord-coréen Hee-chan Hwang. Le joueur n’est plus disponible pour le manager de Leipzig depuis le 7 novembre. Pendant la pause, le footballeur est parti jouer avec son équipe et le 18 novembre dernier, il a été testé positif au coronavirus. Plusieurs joueurs de l’équipe asiatique ont été infectés après le match contre le Qatar. L’attaquant de Leipzig a présenté une image significative des symptômes, comme le rapporte aujourd’hui son entraîneur et ne sait toujours pas quand il pourra rejouer.

Pour l’instant, il a pratiquement exclu qu’il le fasse avant la fin de l’année. La situation est grave. «Hwang avait des symptômes sévères dus à l’infection virale. Il m’a dit qu’il était presque mort pendant les sept premiers jours. Il n’a pas passé un bon moment », a expliqué Julian Nagelsmann. Le technicien a indiqué qu’il essayait d’introduire une charge de travail très lentement pour essayer de retrouver une forme physique, mais c’est encore loin de l’atteindre et il y a des craintes. “Nous devons être très prudents, quelque chose comme ça peut être dangereux pour votre cœur”, a averti Nagelsmann.

COVID parmi les athlètes n’est pas une blague. Le Sud-Coréen de Leipzig souffre toujours des conséquences et c’est pourquoi Leipzig va le prendre très calmement. Il n’y a pas de date pour que le prospect soit disponible et ce qui est considéré, c’est que sa participation en 2020 est déjà terminée. Hee-chan Hwang, 24 ans, est partie avec son équipe et est revenue infectée et présentant des symptômes. Malheureusement, la pause de la FIFA a provoqué plusieurs cas. Sans aller plus loin dans la concentration de l’Uruguay il y a eu une épidémie qui avait, entre autres, Torreira et Luis Suárez infectés.