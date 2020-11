COVID-19 :

le open d’Australie 2021 est plongé dans une mer d’incertitudes. La seule chose que nous savons avec certitude aujourd’hui, comme annoncé dimanche dernier Craig Tiley (Directeur exécutif de Tennis Australia), est que les dates du tournoi seront annoncées au cours des deux prochaines semaines. Tout le reste est en l’air.

Y compris la phase préliminaire du tournoi qui, selon les informations du Sydney Morning Herald et de The Age, pourrait être annulé en raison d’éventuels retards dans la date de début du Grand Chelem, prévu pour le 18 janvier. L’activité sur la piste serait beaucoup plus comprimée même si elle réduirait l’impact médiatique des tournois post-Melbourne, donc cela pourrait être l’une des solutions malgré le dommages économiques qui peuvent être causés aux joueurs de bas rang.

L’intention est de l’éviter à tout prix, mais les protocoles de quarantaine que les joueurs devront passer n’aident pas non plus. Tennis Australia et le gouvernement sont toujours en train de négocier ces règles, qui consisteront vraisemblablement en un Période d’isolement de 14 jours avant le début du tournoi, ce qui signifierait que les joueurs devraient arriver en Australie vers la fin du mois de décembre. Beaucoup de questions moins de deux mois après le début de l’action dans les terres océaniques, la plus importante étant à résoudre: y aura-t-il l’Open d’Australie?