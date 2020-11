COVID-19 :

La deuxième enquête sur les croyances et les attitudes à l’égard du diabète, menée par la Boehringer Ingelheim and Lilly Alliance on Diabetes, souligne que la majorité des personnes atteintes de diabète diabète de type 2 ils ignorent et ignorent le risque cardiovasculaire élevé associé à cette maladie.

Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont entre 2 et 4 fois plus susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires que les personnes sans diabète. Entre 50% et 80% des décès de personnes atteintes de diabète de type 2 dans le monde sont dus à des maladies cardiovasculaires, principalement des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

La préoccupation Parmi ces patients, en raison du développement d’un événement cardiovasculaire, il augmente de 10% par rapport à 2016, mais près de 86% d’entre eux n’associent pas leur maladie à des problèmes cardiovasculaires.

C’est l’une des principales conclusions tirées de la deuxième vague de l’Enquête sur les croyances et attitudes face au diabète, réalisée par la Boehringer Ingelheim et Lilly Alliance in Diabetes et publiée à l’occasion de la journée mondiale de cette maladie, célébrée ce samedi 14 de novembre.

Par ailleurs, la campagne «Diabète pour votre cœur» a été lancée, qui vise à sensibiliser la population, et notamment les personnes atteintes de diabète de type 2, aux problèmes cardiovasculaires liés à cette pathologie.

Maladie asymptomatique

Pour le président de la Société espagnole de cardiologie, Ángel Cequier, «le fait d’être une maladie asymptomatique, mais évolutive pendant de nombreuses années, sans impact physique, surtout dans les phases initiales, signifie que le patient n’est pas pleinement conscient de la maladie et ses conséquences “.

«Les complications cardiovasculaires, qui apparaissent à des stades plus avancés de la maladie, sont la principale cause de décès chez ces patients et, en ce sens, les professionnels ont une grande responsabilité de leur communiquer la gravité de la maladie et son impact sur leur système cardiovasculaire au fil des ans », ajoute-t-il.

Les experts soulignent que dans le contexte actuel dû à la pandémie de coronavirus, il est particulièrement important que ces patients respectent les directives recommandées par leurs médecins et prennent conscience de leur maladie et des complications possibles qui peuvent se développer s’ils n’en effectuent pas un contrôle adéquat.

Coronavirus

Gens avec maladies chroniques, Comme celui en question, ils sont considérés comme un groupe à risque car ils sont plus vulnérables en cas d’infection à coronavirus, puisque les complications dérivées de l’infection peuvent être plus graves que dans le reste de la population.

«Lorsque les personnes atteintes de diabète développent une infection virale, elle peut être plus difficile à traiter en raison des fluctuations de la glycémie. Un mauvais contrôle et la présence de complications du diabète, comme les complications cardiovasculaires, augmentent la gravité de l’infection », déclare le président de la Société espagnole du diabète, Antonio Pérez.

Pour cette raison, et bien que le risque de contagion par le coronavirus ne soit pas plus grand chez les personnes atteintes de diabète, Antonio Pérez recommande à tous les patients de “ne pas abandonner les directives recommandées par leur médecin, de maintenir un mode de vie sain, de faire de l’exercice chaque fois que le la situation le permet et continuez à faire des visites de suivi avec votre médecin et votre infirmière, en ligne ou en personne, au besoin.