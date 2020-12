COVID-19 :

Comme toute partie de la société, le sport n’est pas étranger à la situation actuelle. La pandémie a suspendu une bonne partie de la saison cycliste, une discipline beaucoup plus dépendante de la publicité. Certains événements et équipes ne reviendront pas en 2021. C’est pourquoi les efforts ont été concentrés sur la sauvegarde des grandes compétitions, pour garantir un minimum de visibilité. Le calendrier atypique et compressé introduit le terme bulle. Certains se sont dégonflés sans exploser, comme le Tour et le Giro, bien qu’ils aient atteint le but, non sans laisser de nombreux doutes sur les protocoles et analyses (ceux du virus et ceux des substances dopantes). Quelques-uns d’entre nous n’ont pas pu terminer. Les envoyés de l’., Marca, TVE et AS ont dû partir deux jours avant d’arriver à Paris pour contacter un journaliste positif. Un test PCR négatif était nécessaire. Puis le bon sens. Les difficultés se multiplient pour tous, loin des protagonistes et sans public, ingrédient essentiel du cyclisme. Mais il était temps de s’adapter.

Il a mis en évidence le Capacité de tours, qui a terminé ses 18 jours sans aucun cas de coronavirus dans la bulle de carrière, avec les mesures les plus strictes et après avoir traversé plusieurs communautés avec des fermetures de périmètre et des restrictions considérables. «Un succès organisationnel», selon les mots de son directeur, Javier Guillén. En pleine incertitude, Movistar, fondée en 1980, est la plus ancienne structure du peloton et ce 2020 a conquis le classement par équipe en Tour et Vuelta. Alejandro Valverde va bientôt céder le relais à Enric Mas et Marc Soler. Dans une période de crise et de changement de génération dans le pays, Vuelta et Movistar tirent la voiture. La manche nationale et l’équipe téléphonique sont les plus grands représentants du cyclisme en Espagne, tous deux dans la catégorie la plus élevée du World Tour. C’est pourquoi AS reconnaît son management et sa carrière.