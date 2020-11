COVID-19 :

Police de la ville Francfort (Allemagne) a eu recours ce samedi à l’utilisation de canons à eau une contre-manifestation appelé à répudier les manifestants d’une marche contre les restrictions contre le coronavirus.

Selon la police, plusieurs policiers ont été attaqués par les manifestants, qui ont bloqué les voies d’accès dans le centre de la ville.

Il a également indiqué que les contre-manifestants se sont alignés dans plusieurs rues arborant des banderoles dont une avec l’inscription “Die Rechten zu Boden” (“Abattez les extrémistes de droite”) et les symboles du mouvement antifasciste ont été aperçus.

Les agents ont bloqué les rues pour éloigner les groupes de protestation les uns des autres.

Le début de la manifestation, appelé par le mouvement antiquarantenaire Querdenken (Pensée latérale), a été retardé car plusieurs participants n’avaient pas respecté les règles d’hygiène. Au cours de la manifestation, il a été observé que dans de nombreux endroits, la distance minimale d’un mètre et demi établie n’était pas respectée et de nombreux participants ne portaient pas de masque.

17000 nouveaux cas

La nouvelle pandémie de coronavirus a laissé 16947 nouveaux cas en Allemagne et 107 décès au cours des dernières 24 heures, contre 22461 infections et 178 décès la veille, selon le bilan publié ce dimanche par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale en charge du suivi des maladies infectieuses.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie de coronavirus en Allemagne s’élève à 790 503 personnes infectées et 12 485 décès. En termes de récupérations, 502 300 personnes ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus, dont 9200 qui ont été libérées au cours des dernières 24 heures.

Par états, le plus touché est la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui enregistre 200 063 cas et 2 623 décès, suivie de la Bavière, avec 156 421 infections et 3 133 décès, et du Baden Würtenberg, avec 115 670 cas positifs et 2 258 décès. Berlin compte 47 265 personnes infectées et 358 morts.

Face à cette situation créée par le coronavirus, la chancelière allemande, Angela Merkel, a averti samedi les Allemands de se préparer à des mois d’hiver difficiles en raison de l’augmentation continue des cas de coronavirus.

“L’hiver à venir continuera d’exiger beaucoup de nous tous”, a déclaré Merkel dans sa vidéo hebdomadaire. «Le virus continuera de dominer nos vies pendant un certain temps. Cela signifie également que nous ne pourrons pas nous rencontrer en personne.

Merkel a admis que si les possibilités des nouveaux médias peuvent aider à maintenir des contacts sociaux, “bien sûr, elles ne remplacent pas les rencontres personnelles”.

Depuis le 2 novembre, des bars, des restaurants et des installations culturelles ont été fermés en Allemagne pour freiner la propagation du COVID-19, entre autres limitations sur les rassemblements sociaux, dans un contexte d’inquiétude croissante concernant un éventuel débordement du système de santé du Pays.