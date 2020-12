COVID-19 :

. – La police de Floride a fait une descente au domicile d’un ancien scientifique des données de l’État des coronavirus lundi, aggravant un différend entre le gouvernement de l’État et un expert en données qui a accusé les responsables d’essayer de couvrir la portée de la pandémie.

Le département de police de Floride a exécuté un mandat de perquisition lundi matin au domicile du data scientist Rebekah Jones, qui a été limogé par le département d’État de la Santé en mai. L’agence enquête pour savoir si Jones a accédé à un système de messagerie du gouvernement de l’État sans autorisation pour exhorter les employés à dénoncer les décès du COVID-19, selon un affidavit d’un agent travaillant sur l’affaire.

Jones a déclaré à CNN qu’elle n’avait pas accédé de manière inappropriée à un système de messagerie d’État et qu’elle avait perdu l’accès à ses comptes informatiques gouvernementaux après avoir été démise de ses fonctions.

Luttez pour les données Covid-19

Environ 10 officiers avec des armes à la main se sont présentés à son domicile de Tallahassee vers 8h30, a déclaré Jones. Une vidéo prise par une caméra à son domicile, qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, montrait un agent pointant une arme vers le bas d’un escalier tandis que Jones lui disait que ses deux fils étaient à l’étage. Jones a déclaré que l’officier pointait son arme sur sa fille de 2 ans, son fils de 11 ans et son mari, qui, selon lui, se trouvaient dans les escaliers, bien que la vidéo ne soit pas claire.

Les policiers ont également “pointé un pistolet à 6 pouces de mon visage” et ont pris tous ses ordinateurs, son téléphone et plusieurs disques durs et clés USB, a déclaré Jones.

Ce que dit la police

Gretl Plessinger, une porte-parole du service de police, a déclaré que les policiers avaient frappé à la porte de Jones et lui avaient frappé “dans le but de minimiser les perturbations familiales”. Jones a refusé d’ouvrir la porte pendant 20 minutes et a raccroché au nez des agents, et la famille de Jones était à l’étage lorsque les agents sont entrés dans la maison, a déclaré Plessinger. Il n’a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles les agents avaient dessiné des armes.

“A aucun moment les armes n’ont été pointées sur quiconque dans la maison”, a ajouté Rick Swearingen, le commissaire du département, dans un autre communiqué.

Selon un affidavit d’un enquêteur du département, une personne non autorisée a accédé illégalement à un système de gestion des urgences du gouvernement de l’État pour envoyer un message texte de groupe aux représentants du gouvernement le mois dernier, les exhortant à parler de la crise du COVID-19. 19.

“Il est temps de parler avant que 17 000 autres personnes ne meurent”, indique le message, selon l’affidavit. Vous savez que c’est faux. Vous n’êtes pas obligé d’en faire partie. Être un héros. Parlez avant qu’il ne soit trop tard.

Les responsables ont retracé le message, qui a été envoyé à environ 1750 destinataires dans l’après-midi du 10 novembre, à une adresse IP connectée au domicile de Jones, a écrit l’enquêteur dans l’affidavit.

Ce que dit Jones

Jones a déclaré à Chris Cuomo de CNN lundi soir qu’elle n’avait pas envoyé le message.

“Je ne suis pas un hacker”, a déclaré Jones. Elle a ajouté que le langage du message dont les autorités avaient dit qu’il avait été envoyé “n’était pas ma façon de parler” et contenait des erreurs qu’elle ne ferait pas.

“Le nombre de décès que la personne a utilisé n’était même pas correct”, a déclaré Jones. «En fait, ils étaient en baisse d’environ 430 morts. Je n’aurais jamais arrondi 430 morts.

Parmi les appareils que les agents ont emportés, il y avait des clés USB qui, selon Jones, à CNN contenaient «des preuves que (des responsables de l’État) mentaient en janvier sur des choses comme des rapports internes et des avis du CDC», ainsi que des «preuves d’activités illégales par partie de l’État. Elle a dit qu’elle avait accédé à ces rapports légalement et que certains lui avaient été envoyés par d’autres après avoir quitté le gouvernement de l’État.

Jones a déclaré qu’il pensait que le raid sur son domicile avait été orchestré par le gouverneur Ron DeSantis, qui est publiquement accusé d’avoir mal géré la pandémie.

«C’est ce qui arrive lorsque vous défiez des gens puissants et corrompus», a déclaré Jones. «S’il pense que ça va me faire peur en me taisant, il a tort.

Le gouverneur de Floride délimite

Le porte-parole de DeSantis, Fred Piccolo, a déclaré à CNN que “le bureau du gouverneur n’avait aucune implication, aucune connaissance ou quoi que ce soit de cette enquête.” Il a ajouté que la police avait ouvert une enquête sur le message avant que quiconque sache l’implication présumée de Jones. Le département de la santé a envoyé une demande de commentaire à la police.

Jones, qui a aidé à construire le tableau de bord de données en ligne de l’État sur le covid-19, a été limogée en mai, dans ce qu’elle a prétendu être des représailles pour son refus de manipuler les chiffres et de minimiser l’ampleur de l’épidémie. Elle a publiquement allégué qu’un supérieur du département lui avait demandé de manipuler les données de l’État pour donner l’impression que la Floride était plus proche de ses objectifs de réouverture qu’elle ne l’était en réalité.

Mais les responsables de l’Etat ont défendu son licenciement.

Le département de la santé a déclaré en mai que Jones avait été destituée parce qu’elle avait “fait preuve d’une insubordination répétée”, prenant “des décisions unilatérales de modifier le tableau de bord covid-19 du département sans la participation ou l’approbation de l’équipe épidémiologique ou de ses superviseurs”.

Et DeSantis a déclaré à l’époque que la destitution de Jones “n’était pas un problème”.

Plainte de dénonciateur

Jones a déposé une plainte de dénonciateur contre le département de la santé en juillet, demandant qu’elle soit réintégrée à son poste avec des arriérés de salaire. Il a également lancé son propre tableau de bord en ligne Florida Covid-19, un site Web fonctionnant sur l’un des ordinateurs que les agents ont saisis lundi, a-t-il déclaré.

Jones avait déjà été accusée de harcèlement criminel l’année dernière après avoir prétendument publié des photos explicites d’un ex-petit ami en ligne, une affaire de délit qui est toujours en cours. Elle a déclaré à CNN que l’affaire concernait un article de blog qu’elle avait publié sur un groupe en ligne pour les femmes qui avaient eu des relations abusives.

Dimanche, un avocat de la défense de Jones a déposé une requête pour se retirer de l’affaire car il a appris qu ‘”un membre de la famille immédiate est impliqué dans une enquête active” sur Jones, bien qu’il n’ait partagé aucun détail sur cette enquête.

Lorsque DeSantis a parlé du licenciement de Jones en mai, il a fait référence au cas présumé de harcèlement et a déclaré qu’elle “aurait dû être licenciée beaucoup plus tôt.

Jamiel Lynch de CNN a contribué au reportage.