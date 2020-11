COVID-19 :

La police des commissariats de la Communauté valencienne a reçu des ordres de la délégation du gouvernement de ne pas infliger une amende aux étrangers qui enfreignent la réglementation pour éviter la transmission du coronavirus. Ceci est indiqué dans le document signé par l’inspecteur en chef de la sécurité des citoyens de l’une des villes de la Communauté valencienne: “Conformément aux instructions de la délégation du gouvernement de Valence, aucun enregistrement d’infractions identifiées avec une carte d’identité ou un passeport ne sera traité.”

La raison de cette imposition, selon les sources policières consultées par OKDIARIO est «qu’aucune Ils veulent que la police nous inflige des amendes et ensuite ils doivent envoyer les amendes à d’autres pays, car c’est beaucoup de paperasse». Mais les mêmes sources expliquent qu ‘”il est honteux de devoir infliger une amende, par exemple, à un couple espagnol qui fume sans la distance correspondante et, en même temps, si le couple d’à côté est français, de ne pas pouvoir le faire”.

Cette imposition est absolument discriminatoire pour les citoyens espagnols, qui peut être sanctionné n’importe où et à tout moment, tandis qu’un touriste peut faire tout ce qu’il veut sans recevoir aucune sanction, peu importe ce qu’il a fait.

Les sources de la police consultées expliquent que le malaise parmi les agents est plus qu’évident, car ils ne croient pas qu’il s’agit d’un «ordre juste». De plus, ils en viennent à le définir comme un “Ordre politique” et ils se demandent si, de la part du gouvernement valencien, «ils ne l’ont pas fait pour éviter de perdre les quelques touristes qui viennent encore, surtout dans les zones côtières de la communauté».

État d’alarme

La Délégation du Gouvernement de la Communauté Valencienne envoyé cet ordre à la suite du dernier état d’alerte décrété par le gouvernement de Pedro Sánchez, par un arrêté royal du 24 octobre. Cependant, la Communauté valencienne est la seule région d’Espagne à avoir émis un tel ordre aux forces et corps de sécurité de l’État. Dans le reste du pays, les délinquants sont condamnés à des amendes égales, quelle que soit leur nationalité.

Délégation gouvernementale

La délégation valencienne est déjà impliquée dans la polémique depuis quelques mois lorsque, à la surprise des habitants et des étrangers, Un accusé de corruption, Rafael Rubio, a été nommé député du gouvernement, qui est sur le point d’être poursuivi dans l’affaire Taula.

Rubio est sur le bord du banc, puisque déjà en septembre 2019 le rapport annuel du bureau du procureur général de l’État, présenté par le procureur général de l’époque, Maria Jose Segarra, a souligné, dans la partie consacrée au Parquet anti-corruption, que le procureur dans l’affaire Taula, Pablo Ponce, Il avait déjà mis fin à l’enquête sur la partie B de l’affaire, celle connue sous le nom de partie «zombies», et dans laquelle Rubio est inculpé. En ce qui concerne l’accusation susmentionnée, le socialiste fait l’objet d’une enquête pour, prétendument, “brancher” un conseiller dans une entreprise publique.

Le subdélégué du Gouvernement a été nommé en juin dernier par l’actuel délégué, Gloria Calero, une personne de la plus grande confiance José Luis Ábalos, actuel secrétaire à l’organisation du PSOE et ministre des transports. En fait, toute la délégation gouvernementale et la sous-délégation sont des personnes plus que proches d’Ábalos, qui entretient actuellement des relations plus que tendues avec le président de la Generalitat, également socialiste. Ximo Puig.