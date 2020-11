COVID-19 :

(CNN espagnol) – La campagne électorale aux États-Unis est sur le point de se terminer. Les candidats, le président Donald Trump, pour les républicains, et l’ancien vice-président Joe Biden, pour les démocrates, ont eu des positions contradictoires sur le coronavirus et la science.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta raconte ce que les deux politiciens ont dit à propos de la pandémie.

Salut. Je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous verrons quelle est l’attitude des candidats à la présidence américaine à l’égard du covid-19 et de la science en général.

Les États-Unis sont à la veille d’une élection présidentielle très importante.

Le mardi 3 novembre, l’actuel président Donald Trump pour le parti républicain – cherchant à être réélu – et l’ancien vice-président Joe Biden pour le parti démocrate, et leurs attitudes à l’égard du covid-19 et de la science en général ne le font pas. ils peuvent être plus différents.

Trump et sa position sur la science

Dans l’ensemble, comme le résume un article récent de la revue Nature, les paroles et les actions du président Trump ont gravement nui à la science.

Depuis son temps en tant que candidat, quand en septembre 2015 il a déclaré que les vaccins infantiles provoquaient l’autisme, M. Trump était déjà apparu comme une personne avec de mauvaises positions sur la science.

Également au cours de cette campagne, Trump a déclaré que le changement climatique était un mensonge et que l’une des premières choses qu’il ferait s’il devenait président serait de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat. En juin 2017, le président Trump a annoncé le retrait, un processus de 12 mois qui a officiellement commencé en novembre 2019.

Trump et le réchauffement climatique

Cette décision a été considérée par les experts comme un sévère outrage au contrôle du climat de la planète, et un dommage qui – même s’il est vrai peut être réparé – a retardé les efforts internationaux pour réduire le changement climatique.

Non content de cela, Trump a commencé à démanteler systématiquement les réglementations de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), dont les plus importantes visent à réglementer les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques et les voitures.

Comme preuve de la folie de ces décisions, cite l’article de Nature, la même industrie – les constructeurs automobiles Honda et Ford et les compagnies pétrolières Exxon Mobil et BP – a critiqué ces réglementations.

“L’ère Trump a vraiment été une période terrible et terrible pour cette planète”, a déclaré Leah Stokes, chercheuse en politique climatique à l’Université de Californie à Santa Barbara, à Nature.

Trump et sa position sur le coronavirus

Un autre scandale majeur pour la science, dit le magazine Nature, a été l’annonce du retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé en mai.

En ce qui concerne la gestion de la pandémie, il y a eu de nombreuses actions contre la science que M. Trump a prises.

Le plus choquant est que le 7 février, alors que 12 cas de covid-19 venaient d’être découverts aux États-Unis, M. Trump a déclaré au journaliste Bob Woodward que le nouveau coronavirus était cinq fois plus mortel que le virus le plus puissant. de la grippe.

Trump admet qu’il a minimisé covid-19 5:25

“C’est mortel”, a déclaré Trump dans l’interview enregistrée qui n’a été publiée qu’en septembre. Malgré cette information, Trump a publiquement minimisé la pandémie, affirmant que c’était comme la grippe et qu’elle allait disparaître comme par magie.

Dans une autre déclaration enregistrée à Woodward, Trump a admis qu’il avait minimisé la pandémie, selon lui, afin de ne pas inquiéter le peuple américain.

D’autres actions de confrontation contre la science incluent le retrait de la responsabilité du traitement des données pandémiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), son interférence avec les décisions de la FDA, et Sept anciens directeurs de la Food and Drug Administration (FDA) ont publié une lettre dénonçant que Trump sapait la crédibilité de cette agence de santé vitale.

La politisation du coronavirus

Sont également inclus dans cette liste son soutien médiatique à l’hydroxychloroquine, ses déclarations d’utilisation de désinfectants ou de lampes à ultraviolets internes pour éliminer le virus, son refus constant et ses critiques de porter des masques et d’ignorer la distance physique, favorisant ses manifestations de campagne de réélection sans masques, sans distanciation physique dans des espaces clos et ouverts.

Aussi son manque de respect pour les scientifiques, négligeant les principaux experts américains en maladies infectieuses, qu’il a qualifié d ‘«idiots» lors d’un rassemblement de campagne.

Le résultat de ces actions est dévastateur.

Les États-Unis, puissance internationale dotée de vastes ressources scientifiques et économiques, ont connu, au 1er novembre, plus de 9 millions de cas de covid-19 et leur nombre de morts a dépassé 230000, plus que tout autre pays, et un chiffre qui représente un cinquième du nombre total de morts dans le monde, bien que les États-Unis ne comptent que 4% de la population de la planète.

S’il est vrai qu’il est difficile d’attribuer tous les dommages causés par la pandémie de coronavirus à M. Trump et à son gouvernement, une étude de l’Université Columbia a conclu qu’ayant fait face à la pandémie avec plus de gravité et de coordination, jusqu’en mai – date du la publication de l’étude -, environ 35 000 vies auraient pu être sauvées, soit plus de la moitié du nombre de morts au 3 mai.

La position de Biden sur la science

Concernant la position de M. Biden sur la science, les archives indiquent qu’il a toujours été respectueux de la science.

Pendant son mandat de sénateur de 1973 à 2009, il a voté pour plusieurs projets de loi visant à élargir la couverture et l’accès des Américains aux soins de santé, et a soutenu un certain financement pour les programmes de soins de santé fédéraux et les initiatives de santé publique.

Ses principales contributions, cependant, ont été faites au cours de sa vice-présidence lorsqu’il s’est concentré sur la réforme du système de santé américain et en 2015, lorsque son fils Beau Biden est décédé d’un cancer du cerveau, Biden a promu un programme ambitieux appelé Moonshot o Shot to the Moon, qui a été approuvé au Sénat en décembre 2016, avec un budget de plus de 6 milliards de dollars. Biden a dirigé l’initiative en privé après avoir quitté ses fonctions jusqu’en 2019.

En ce qui concerne la pandémie, M. Biden a scrupuleusement adhéré aux règlements du CDC sur le respect de la distance physique et n’a pas organisé de rassemblements électoraux de masse comme celui de M. Trump. En ce qui concerne les masques, il les a utilisés dans tous les événements publics, se faisant ridiculiser pour cela par le président Trump. S’il est élu, votre plan comprend un profond respect pour les dispositions que les conseillers scientifiques peuvent fournir.

Sans aucun doute, dans ces élections, parmi les nombreuses questions qui ont à voir avec la vie quotidienne des Américains, la science et la santé seront également en jeu, avec deux candidats aux positions très différentes sur la science et la médecine.

