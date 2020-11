COVID-19 :

La Direction générale de la santé publique de la Communauté de Madrid a fermé le centre Josefina Carabias pour l’éducation infantile et primaire, dans la ville de Mataelpino, dans la Sierra de Guadarrama, en raison d’une épidémie de coronavirus.

Josefina Carabias est la première école à fermer en raison d’un coronavirus dans toute la Communauté de MadridBien que les écoles maternelles et les écoles d’éducation spéciale aient été fermées auparavant. Au cours des trois derniers jours, le nombre d’infections à coronavirus dans l’école avait considérablement augmenté et, par conséquent, le centre a été fermé pendant, en principe, dix jours.

Le conseil municipal a pris la décision après avoir contacté les établissements de santé publique et d’enseignement. «L’école regrette la décision, mais nous avons la volonté d’arrêter la propagation du virus et d’éviter les risques de contagion. Les contagions nous suffisent pour prendre cette décision, surtout dans une communauté éducative aussi petite que celle de notre centre “, dit le communiqué du Consistoire.

Pendant les jours où l’école est fermée, La Protection Civile et la société Limpiezas Alarcón désinfecteront toutes les salles de classe et espaces du centre pour pouvoir à nouveau enseigner l’activité en personne avec la plus grande sécurité sanitaire possible.

“Tous les intervenants du centre ont hâte de retrouver nos élèves à l’école, avec une énergie renouvelée pour joindre nos efforts dans la même direction», Conclut la lettre du conseil municipal.

Restrictions

La zone de santé de base qui comprend les communes d’El Boalo, Cerceda et Mataelpino fait partie des 32 zones où la Communauté de Madrid a appliqué des restrictions à la mobilité le 26 octobre par le décret 29/2020. Ce règlement proposait le confinement périmétrique de la commune, ne pouvant y entrer ni en sortir que pour se conformer aux exceptions mentionnées à l’article 2.1.