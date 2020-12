COVID-19 :

CALIFORNIE – L’État a commencé à recevoir ce lundi le premier envoi des 327000 doses de vaccin COVID-19 de Pfizer, apportant une lueur d’espoir dans un état qui dépasse plus de 1,5 million d’infections et 20000 décès dus à la maladie.

Après que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le vaccin d’urgence pour prévenir le COVID-19 causé par le virus SARS-CoV-2 chez les personnes de plus de 16 ans de la société Pfizer BioNTech, le plan de distribution pour maintenant.

Selon le Département de la santé publique de Californie, les comtés disposeront d’allocations spécifiques qui seront distribuées aux hôpitaux disposant d’une capacité de stockage adéquate, desservant une population de soins de santé à haut risque et ayant la capacité de vacciner rapidement les gens.

Les doses atteindront un état face à un nombre croissant de cas de COVID-19, augmentant les hospitalisations et enregistrant le nombre de décès. Pour gagner du temps, l’administration du gouverneur Gavin Newsom a placé une grande partie de l’État sur un ordre de rester à la maison en raison de la diminution de la capacité de l’unité de soins intensifs.

Le premier vaccin contre le coronavirus approuvé par le gouvernement fédéral devrait atteindre 145 sites dans les 50 États lundi, un moment historique alors que le pays se bat pour contenir un virus qui a tué près de 300000 Américains.

Les responsables ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que plus de doses arrivent une fois que les régulateurs fédéraux examineront le vaccin de Moderna la semaine prochaine. Ils ont déclaré que d’autres fabricants pourraient aller de l’avant, augmentant la quantité de vaccin disponible dans l’État en 2021.

Les flacons de vaccins ont commencé leur voyage à travers le pays depuis l’entrepôt de l’entreprise à Kalamazoo, Michigan. Les doses sont emballées sur de la glace sèche dans des boîtes d’expédition en carton de 16 x 16 x 24 pouces (41 x 41 x 61 centimètres) qui ont été appelées «boîtes à pizza».

Les conteneurs de transport thermique peuvent maintenir les doses à la température de stockage recommandée d’environ -70 ° C pendant jusqu’à 10 jours s’ils ne sont pas ouverts. UC Davis Health, qui gère un centre médical à Sacramento, a déclaré qu’il transférerait les vaccins dans un congélateur de la taille d’un grand réfrigérateur résidentiel qui les maintiendrait à -80 ° C (-112 ° F). Ce congélateur est assez grand pour contenir des flacons contenant 150 000 doses, et d’autres sont en route. Chaque flacon de 2 millilitres contient cinq doses du vaccin, qui doivent être reconstituées et injectées dans les 48 heures suivant la décongélation.

Les doses initiales seront distribuées aux hôpitaux qui peuvent démontrer qu’ils ont la capacité de stocker et d’administrer le vaccin en toute sécurité conformément aux directives de Pfizer. Dans le comté de Los Angeles, neuf sites dotés de congélateurs ultra-froids capables de stocker le vaccin de Pfizer recevront des allocations initiales, a déclaré Simon.

À San Diego, les expéditions ont atteint le centre médical naval et l’hôpital naval de Camp Pendleton et les premiers vaccins devraient être administrés à partir de mercredi.

Les hôpitaux doivent également attester qu’ils ont un plan pour distribuer toutes les doses dans les cinq jours, a déclaré le Dr Clayton Chau, responsable de la santé publique du comté d’Orange. La distribution est compliquée car les vaccins doivent être stockés à des températures basses et ultra-basses, a déclaré le comté de Santa Clara dans un communiqué.

Le professionnel assiste les patients dans la zone de soins intensifs.

Qui recevra les premiers clichés?

Des responsables fédéraux et un comité de vaccination communautaire de l’État ont détaillé la liste des priorités pour les vaccins, les travailleurs de la santé les plus exposés au virus étant en haut. Chau a déclaré que cela pourrait inclure le personnel de la salle d’urgence et de l’unité de soins intensifs.

“Les hôpitaux locaux devront déterminer quel segment de leur population d’employés est le plus à risque de contracter le virus en raison de ce nombre limité”, a-t-il déclaré.

Par exemple, à l’UC Davis Health, un groupe de travail de spécialistes des maladies infectieuses a passé des semaines à déterminer les niveaux en fonction du risque des employés lié au coronavirus. Les concierges, les médecins, les infirmières, les premiers intervenants et les employés du service des urgences ont été choisis comme premier niveau pour recevoir les premières doses. L’hôpital est prêt à vacciner jusqu’à 400 employés chaque jour, selon la disponibilité du vaccin et d’autres facteurs.

Ces premières doses de vaccin iront exclusivement aux hôpitaux pour les agents de santé. Les doses suivantes seront également réservées aux travailleurs de la santé, ainsi qu’aux résidents et aux travailleurs des établissements de soins de longue durée et des établissements de soins infirmiers qualifiés, qui peuvent s’attendre à recevoir des doses du vaccin dans les pharmacies locales, a déclaré Chau.

Les travailleurs essentiels, y compris les enseignants et le personnel scolaire, feront partie des prochains groupes prioritaires pour la vaccination, a déclaré le Dr Erica Pan, responsable intérimaire de la santé publique de l’État. Le grand public peut s’attendre à recevoir le vaccin au printemps et en été, a déclaré Chau.

Ana Cristina Sánchez explique quelles trois sociétés pharmaceutiques pourraient distribuer leur vaccin contre la maladie COVID-19. Il vous montre également l’efficacité et la composition de chacun de ces vaccins.

Selon les experts, environ 70% de la population devrait être vaccinée pour arrêter le risque de transmission communautaire, en plus de l’utilisation continue de masques ou de masques faciaux, ainsi que de la distanciation physique.

Cependant, bien que nous ayons déjà le vaccin à portée de main, le défi sera la méfiance de la population, en particulier de la communauté latino-américaine, qui a non seulement été affectée de manière disproportionnée dans la sphère du travail et économique, mais est également en décès, hospitalisations et cas.

Selon les rapports de santé publique, seulement 36% des Hispaniques en Californie disent avoir confiance dans le vaccin et c’est que beaucoup croient à tort que le vaccin contient le virus, ou qu’il changerait l’ADN des gens, car il s’agit d’un vaccin à ARN entre autres mythes.

Seulement 34% des Hispaniques en Californie pensent que le vaccin est sûr.

Il est important de noter que l’approbation d’urgence du vaccin ne signifie pas que trop peu d’études ont été menées pour déterminer qu’il était sûr – même la Californie avait un groupe de travail indépendant qui a déterminé son innocuité et son efficacité.