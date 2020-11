COVID-19 :

Multitude de journaux et sites Web régionaux de Allemagne, Autriche et Suisse ont publié un rapport de la principale agence de presse allemande, DPA, intitulé “ Le miracle de Madrid ”, qui met en évidence la réponse efficace du gouvernement de Isabel Diaz Ayuso le coronavirus dans cette deuxième vague. Par exemple, Die Welt, l’un des journaux allemands les plus importants, s’est fait l’écho de cette publication.

La chronique de la DPA souligne fondamentalement comment la courbe de contagion descend sans avoir décrété la fermeture de l’hôtellerie et de la restauration, que d’autres communautés comme Asturies ou Catalogne, qui maintient également le confinement périmétrique de la région jusqu’au 22 novembre.

Selon le rapport, «les chercheurs sont étonnés et ne trouvent pas d’explication correcte: dans l’ancien épicentre du coronavirus à Madrid, les chiffres tombent vitemême si les bars et restaurants sont pleins. Comment ça marche? », Demande l’article de l’agence allemande.

Mais la réponse ressort également: les tests antigéniques. Ainsi, le DP soutient que, de l’avis de «nombreux» épidémiologistes, ces tests ont été la «principale raison de succès». Il raconte que Madrid a acheté cinq millions de tests fin septembre et “Des offensives ont été lancées dans des zones à problèmes”. «Cela permet de diagnostiquer plus facilement, moins cher et plus rapidement les cas contagieux. De cette façon, les personnes infectées peuvent être isolées plus tôt », indique le rapport dans les mots de Miguel Angel Royo, porte-parole de l’Association espagnole des épidémiologistes.

“Une autre différence”

De même, cette chronique, qui a été diffusée à Vienne, par exemple par Kurier, le deuxième journal de la capitale autrichienne, s’arrête sur un autre élément qui a travaillé dans la gestion de la Communauté de Madrid. «Autre différence: à Madrid, toute la région ou des villes et communes entières ne sont pas bouclées, mais seuls les petits districts (zones de santé) avec un nombre élevé de cas sont bouclés. Vous ne pouvez entrer ou sortir de ces zones que pour une bonne raison. Les parcs et les aires de jeux sont fermés et le couvre-feu est à 00h00. Cela suffit apparemment: hier (vendredi), dix des 32 zones touchées ont de nouveau été «débloquées» car le nombre d’infections a été réduit de moitié en 14 jours », explique la DPA.

Après l’annonce susmentionnée vendredi dernier, le déconfinement de ces dix zones de santé entrera en vigueur ce Lundi 16 novembre. El Espinillo, San Andrés et San Cristóbal, dans le quartier de Villaverde, seront exclus de la capitale madrilène; Peña Prieta et Rafael Alberti, à Puente Vallecas; et Vinateros-Torito, à Moratalaz. Guadarrama, les deux zones de Torrejón de Ardoz qui étaient confinées jusqu’à présent (Brújula et Las Fronteras) et San Blas, à Parla, sont également exclues des restrictions.

Capture du journal allemand «Die Welt» avec le rapport de la DPA sur Madrid.

«D’autres régions espagnoles – poursuit l’article – qui, malgré des restrictions plus strictes, ne peuvent tout simplement pas contrôler le virus, regardent Madrid avec un mélange d’envie et de scepticisme. Il y a des doutes, notamment en Catalogne avec la métropole touristique de Barcelone, qui a toujours eu une grande rivalité avec Madrid dans tous les domaines (du football aux affaires) », explique la DPA.

«En Espagne, sur les 17 communautés dites autonomes, seules les régions insulaires (îles Canaries et Baléares) ainsi que la Galice et la Communauté valencienne ont de meilleures valeurs. Une amélioration de la situation aussi rapide que celle de Madrid n’est enregistrée nulle part », souligne la principale agence de presse allemande sur le taux d’incidence.

En outre, il souligne que les experts sont également convaincus que Les madrilènes sont devenus plus «prudents» en raison de la “grande frayeur” de la première vague. “Si c’est vrai. Dans notre famille aussi, les gens essaient plus fort de porter un masque presque toujours et de garder leurs distances. Mais il doit aussi y avoir de la joie », ont déclaré à l’unisson Carlos (75 ans) et sa femme Lourdes (77 ans), interrogés« avec un verre de vin rouge sur la terrasse du café traditionnel Gijón », dans le Paseo de Recoletos de Madrid.

Ayuso, «nouvelle star»

En outre, le rapport donne également le nom et le prénom de l’architecte de ce “miracle”: le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, du Parti populaire. «Elle avait été durement critiquée pendant des mois par le gouvernement central, les médias et ses collègues d’autres régions en raison de sa politique dans la crise des coronavirus. Elle a été accusée d’impuissance et d’inaction. Pour de nombreux médias J’étais déjà «politiquement mort» », affirme la DPA qu’elle n’omet pas, par conséquent, la pression exercée sur elle par l’exécutif du Pedro Sanchez et Pablo Iglesias, les partenaires PSOE-Podemos et leurs satellites médiatiques. Désormais, Díaz Ayuso “est soudainement perçu” comme une “nouvelle star” du PP et un porteur “d’espoir”, souligne l’agence allemande.