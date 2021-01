COVID-19 :

Le ministère de la Santé a notifié ce vendredi, avec les données fournies par les communautés autonomes, 42.885 nouveaux cas de coronavirus, dont 18.187 ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures, contre 18.504 enregistrés jeudi. Le nombre mondial de personnes infectées par Covid-19 depuis le début de la pandémie s’élève à 2 499 560. Le plus inquiétant actuellement pour les communautés autonomes est la pression hospitalière. La Rioja et la Communauté valencienne affichent le pourcentage le plus élevé de lits en unité de soins intensifs occupés par des patients atteints de coronavirus.

De même, l’incidence moyenne actuelle des infections en Espagne au cours des 14 derniers jours continue d’augmenter jour après jour, atteignant 828,57 cas pour 100000 habitants, contre 795,65 signalés jeudi par le département dirigé par Salvador Illa. .

Concernant les personnes tuées par Covid-19, ce vendredi, 400 autres ont été notifiées, dont 1 411 ont été enregistrées la semaine dernière. Cela porte le bilan mondial des décès dus au coronavirus en Espagne à 55441 personnes.

Actuellement, 27 462 patients sont admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 3 908 dans une unité de soins intensifs, bien qu’au cours des dernières 24 heures, il y ait eu 3 713 admissions et 2 685 sorties. De plus, au cours de la semaine dernière, 7 174 personnes ont été admises à l’hôpital à la suite de l’infection causée par la contagion du coronavirus et 538 dans une unité de soins intensifs. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève à 21,63% ce vendredi et dans les USI à 37,61%.

Sur les 18187 personnes diagnostiquées avec Covid-19 le dernier jour, 4626 ont été localisées à Madrid, bien que 1073 en Andalousie, 748 en Aragon, 503 en Asturies, 246 aux îles Baléares, 313 aux îles Canaries, 195 en Cantabrie, 478 en Castille -La Mancha, 2575 en Castille et León, 2152 en Catalogne, 41 à Ceuta, 426 en Communauté valencienne, 908 en Estrémadure, 1867 en Galice, 63 à Melilla, 426 à Murcie, 313 en Navarre, 870 au Pays basque et 364 en La Rioja.

Concernant les décès, la santé a déjà enregistré 5 770 décès en Andalousie (188 la semaine dernière); en Aragon 2 824 (67 au cours des sept derniers jours); dans les Asturies 1 445 (49 la semaine dernière); aux Baléares 544 (16 au cours des sept derniers jours); aux îles Canaries 494 (23 en une semaine); en Cantabrie 436 (13 au cours des sept derniers jours); en Castille-La Manche 4 288 (59 la semaine dernière); et en Castille et León 5 440 (77 au cours des sept derniers jours).

De plus, 9236 personnes sont décédées en Catalogne des suites du coronavirus (76 au cours des sept derniers jours); À Ceuta, 67 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie (cinq la semaine dernière); dans la Communauté valencienne 4 016 (382 au cours des sept derniers jours); en Estrémadure 1 291 (95 en une semaine); en Galice 1 580 (102 au cours des sept derniers jours); à Madrid 12 266 (120 au cours des sept derniers jours); à Melilla 49 (un au cours des sept derniers jours); à Murcie 883 (70 au cours des sept derniers jours); en Navarre 995 (10 au cours des sept derniers jours); au Pays basque 3 199 (45 au cours des sept derniers jours); et à La Rioja 618 (13 au cours des sept derniers jours).

En ce qui concerne les tests de diagnostic, du 12 au 18 janvier dernier, 1 455 394 ont été réalisés, dont 972 678 par PCR et 482 716 tests antigéniques. Le taux de positivité total s’élève à 17,38%.

Comme tous les vendredis, Health rapporte le nombre de professionnels infectés. Plus précisément, 61 646 ont été infectés, dont 7 995 ont été diagnostiqués au cours des 14 derniers jours et 3 493 la semaine dernière. De plus, 38 796 travaillent dans un centre de santé, 17 316 dans un centre de santé sociale et 5 534 dans un autre type de centre.