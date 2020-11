COVID-19 :

Président Andrés Manuel López Obrador a dit que prévisions de décès pour COVID-19[feminine qui sont effectuées pour le Mexique se prêtent à moyens de communication effectuer couleur jaune et avoir pour fin travail d’inaptitude dans la pandémie de Gouvernements comme le vôtre.

Et le président López Obrador a de nouveau accusé la presse. Il a déclaré que les prévisions de décès dus au COVID-19 au Mexique se prêtaient aux médias en train de “ jaunir ” et de chercher à démériter le travail face à la pandémie. Les détails: https://t.co/Xjq6pDVsGf pic.twitter.com/VPF6rHfFrZ – Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 24 novembre 2020

Cela a été souligné par le président mexicain interrogé sur les données de la Institut de mesure et d’évaluation de la santé (IHME) de la Université de Washington, qui indiquent que les personnes tuées par coronavirus dans le pays pourrait atteindre 145 mille pour le mois de mars 2021.

C’est une situation très pénible de donner des chiffres, je dirais pas agréable car ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes, ce sont des familles, c’est de la souffrance (…) Cela se prête beaucoup au jaunissement, au trafic de douleur humaine, même à des fins politiques, à démériter le travail des gouvernements », a-t-il expliqué.

«Dans notre cas c’est évident, puisque la plupart des médias ont cessé de recevoir les sommes d’argent qui leur ont été données, ils sont très bouleversés car une transformation est en cours, ils profitent de cette circonstance pour rendre jaunâtre dans le journalisme et les médias », a-t-il soutenu.

Lopez Obrador il a encore frappé Le pays après son rapport sur les 100000 morts intitulé “Mexique: radiographie d’un pays brisé”.

Et le président a de nouveau attaqué l’Espagne et El País. Il a réitéré qu’il existe des pays avec une proportion plus élevée de décès dus au COVID-19 que le Mexique; et que les éditeurs internationaux pèchent de “voir la paille dans les yeux de quelqu’un d’autre et non le rayon dans leur propre” https://t.co/Xjq6pDVsGf pic.twitter.com/6PwO8iI3HL – Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 24 novembre 2020

«Ils parlent du fait qu’il y a beaucoup de morts au Mexique, ils appellent« Pays brisé »alors qu’en Espagne il y a plus de morts qu’au Mexique, c’est voir la paille dans l’œil de l’autre et non la poutre dans le leur. Pourquoi El País agit-il ainsi? C’est le journal des entreprises espagnoles qui ont fait leur août au Mexique », a-t-il souligné.

Le président mexicain a souligné qu’il n’y a aucun risque que la pandémie COVID-19 dépasse la disponibilité des hôpitaux dans le pays.

Le président de #AHORA, López Obrador, assure que l’objectif du gouvernement face au rebond des cas de COVID-19 est de réduire le nombre de décès. Il a souligné qu’il n’y a aucun risque que la pandémie ne nous dépasse et que nous avons un endroit pour soigner les malades. Plus d’informations sur: https://t.co/hwU4SL8Kpz pic.twitter.com/dd5NoohXeI – Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 24 novembre 2020

Dans certains états, il y a eu une augmentation des cas, mais nous avons gardé des lits, du matériel médical, les agents de santé continuent à agir avec une grande responsabilité, avec un grand humanisme, cela est résolu, il n’y a aucun risque que la pandémie nous dépasse et que nous n’aurons pas où prendre soin des malades », a-t-il dit.

Avec des informations de López-Dóriga Digital