COVID-19 :

Le départ de la Première Iberdrola en 2021 a été mené par les suspensions de matches, soit à cause de la tempête Filomena, soit à cause du COVID-19. Malgré le fait que deux des duels reportés aient déjà été joués, ces premières semaines de l’année Ils se sont réglés avec douze reports en trois jours et deux autres suspensions ont déjà été communiquées pour le lendemain (Il y en aurait 14 au total). Parmi les équipes les plus touchées figurent le Barça ou le Real Madrid, qui n’ont disputé qu’un des trois matchs de championnat prévus.

L’équipe du Barça est celle qui inquiète le plus la Fédération royale espagnole de football (RFEF), depuis Il a déjà accumulé quatre reports, étant celui qui a le moins joué dans la Primera Iberdrola. Ce fait ne l’a pas empêché d’être un leader en solo, avec un départ impeccable sans défaites ni nuls dans la compétition de haut niveau. Le problème pour le Barça n’est pas de jouer ces duels, c’est quand les jouer, avec un calendrier très compliqué (finale de la Coupe, Coupe, Champions et Ligue de l’année précédente).

Pour le moment, de l’entité fédérative ils considèrent qu’il y a une marge pour récupérer toutes les réunions, mais la situation se complique parfois. Le Barça, qui a récupéré le premier de ses matchs reportés cette saison mercredi dernier, avec une défaite 7-0 contre le Rayo Vallecano, a daté l’une de ses quatre suspensions du 3 février (Levante).

Cette semaine prochaine, il serait impossible de jouer l’un des en attente car il y a des jours dans la semaine et l’équipe catalane disputera la finale de la Coupe contre Logroño le week-end des 13 et 14 février. Après ces dates, Une pause FIFA arrive et puis il y aura des semaines avec des matchs de Ligue des champions (le Barça et l’Atlético sont en huitième), la Coupe et les jours de semaine, avec plusieurs lacunes pour contester les duels qui sont restés derrière. Une situation qui laissera presque systématiquement deux matches par semaine au Barça.

Les matchs reportés de la Primera Iberdrola en 2021

14e journée

Santa Teresa – Sporting de Huelva (3 février)

15e journée

Madrid CFF – Barça

Logroño – Santa Teresa

Séville – Rayo Vallecano (récupéré, 0-0)

Espanyol – Sporting de Huelva (récupéré, 1-1)

Atlético – Valence (14 février, 17h30)

Deportivo – Betis (14 février, 17h30)

Logroño – Santa Teresa (28 février, 12h00)

16e journée

Barça – Granadilla

Sporting de Huelva – Levante

Real Madrid – Logroño

Rayo Vallecano – Espanyol

17e journée

Deportivo – Sporting de Huelva

Granadilla – Eibar