COVID-19 :

Outre le désormais célèbre vaccin Pfizer, d’autres entreprises à travers l’Europe travaillent également 24 heures sur 24 pour continuer à faire progresser un remède contre le coronavirus. C’est le cas d’une société modeste en Hongrie, entreprise familiale qui aide déjà de grandes sociétés pharmaceutiques à poursuivre leurs progrès pour trouver d’autres vaccins pour lutter contre la pandémie.

La biologiste Noemi Lukacs, 71 ans, a pris sa retraite à Szirak, sa ville natale, pour créer English & Scientific Consulting (SciCons) et se consacrer à faire un capteur génétique qui aide quelques grammes à approvisionner tout le monde pendant un an. “Nous produisons des anticorps monoclonaux”, Lukacs a déclaré à . depuis son domicile qu’il était également devenu son laboratoire personnel. “Ces anticorps reconnaissent l’ARN double brin (ARNdb)”il a expliqué à l’agence.

DsRNA est un sous-produit de la réplication des virus et sa présence indique qu’il existe un virus vivant, ce qui aide beaucoup dans la recherche liée à ces virus et, maintenant, au COVID-19. En outre, C’est un sous-produit utilisé dans le vaccin Pfizer du géant américain et de l’allemand BioNTech pour créer leur vaccin expérimental dont l’efficacité dépasse 90%. Plus choquant encore, cet ARNdb peut être nocif pour les cellules humaines et doit être filtré pour tout vaccin avant d’être utilisé chez l’homme.

Les anticorps de cette entreprise familiale montreront non seulement s’il y a un ARNd dans le vaccin, ils informeront également les enquêteurs de la quantité présente. Ce n’est qu’une fois que l’ARNdb est complètement libéré que le vaccin peut être administré. Une avancée qui a poussé plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques à frapper à la porte de cette famille hongroise qui, ces derniers mois, ne cesse de s’agrandir: son revenu l’année dernière était de 124 millions de forints – un peu plus de 400 000 dollars. avec un bénéfice de 52 millions de forints.

ARN modifié, clé du vaccin

La méthodologie ARN modifiée, ou ARNm, est un nouveau groupe de médicaments, et le vaccin COVID est le premier produit susceptible d’obtenir l’approbation des autorités et la production de masse. Bien qu’il s’agisse de la première, d’autres candidatures sont attendues, ce qui a ravi Lukacs, le biologiste à la tête de la petite entreprise familiale. «Une fois que vous entrez dans le domaine de l’ARN, c’est un domaine extrêmement passionnant», a-t-il déclaré, rappelant des décennies d’études dans lesquelles la communauté scientifique n’a pas partagé ses réflexions.

“Nous serions heureux de vendre plus”, a déclaré Johanna Symmons, sa fille et PDG de la petite entreprise. «Nous le ferons probablement aussi. Mais ce n’est pas comme si nous devenions stupidement riches. Nous avons coopéré avec la plupart des fabricants de vaccins et presque tous ceux qui utilisent la méthode de l’ARNm. Nous avons été une petite vis dans cette grande machine », ajoute-t-il.