. –– La proclamation annuelle de Thanksgiving du président Donald Trump a appelé les Américains à «se rassembler» pour les vacances. Même en dépit du fait que les responsables fédéraux de la santé publique ont explicitement mis en garde contre cela.

La dernière ligne de la proclamation, publiée mercredi soir par le bureau de l’attaché de presse de la Maison Blanche, se lit comme suit: «J’encourage tous les Américains à se rassembler, dans les maisons et les lieux de culte, pour offrir une prière de remerciement. à Dieu pour nos nombreuses bénédictions.

Les experts en santé publique ont averti que Thanksgiving pourrait être «la mère de tous les événements super-propagateurs». Dans la même veine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais) recommandent de ne pas voyager pour ces vacances. Précisément, comme mesure pour empêcher la poursuite de la propagation du coronavirus.

Les cas de coronavirus sont montés en flèche. Les responsables de la santé publique préviennent donc que les réunions de famille comme Thanksgiving, qui sont souvent à l’intérieur et multigénérationnelles, pourraient mettre en danger les personnes vulnérables.

Selon l’Université Johns Hopkins, plus de 261 000 personnes sont décédées de la covid-19 aux États-Unis. Et plus de 12,7 millions de personnes ont été diagnostiquées avec le virus. En outre, le pays a battu plusieurs records quotidiens d’hospitalisations.

Les proclamations présidentielles les jours fériés sont généralement des déclarations superficielles émises par la Maison Blanche. Cependant, de temps en temps, ils prennent le ton politique de l’administration ou de l’actualité. La proclamation de cette année par l’administration Trump pour Thanksgiving comprenait également des sections dédiées à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Trump a souvent dénigré les avertissements de santé publique. Il a même accueilli de grands groupes à la Maison Blanche pour des événements qui ont ensuite été considérés comme super-propagateurs. Parmi eux, une cérémonie pour la nouvelle juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett, après quoi le président a été testé positif au coronavirus.

Malgré les avertissements des responsables de la santé publique, y compris le chirurgien général américain, contre les grands rassemblements, de nombreux événements publics et privés des fêtes de la Maison Blanche de cette année devraient avoir lieu. être effectuée de manière plus réduite.

La première dame Melania Trump a supervisé l’arrivée de l’arbre de Noël de la Maison Blanche sans masque lundi. À un moment donné, il a posé pour des photos avec les arboriculteurs, qui ont enlevé leurs propres masques. Et mardi, un Trump sans protection faciale a gracié une dinde dans la roseraie de la Maison Blanche devant une foule masquée.

Le chef de cabinet de la première dame, Stephanie Grisham, a déclaré lundi que de nombreux festivals traditionnels de la Maison Blanche se poursuivraient. Mais, a-t-il ajouté, il y aura des précautions de sécurité, y compris des listes d’invités plus petites et des exigences de masque, lors d’événements en salle.

Les invitations aux fêtes de la Maison Blanche ont commencé à arriver au Capitole et ont été reçues par des donateurs républicains, ont déclaré deux destinataires. Des sources ont indiqué que les invitations ressemblaient à n’importe quelle autre année. Comme ils l’ont souligné, ils n’ont pas mentionné de précautions concernant le coronavirus. Et la semaine dernière, la première dame a finalisé les listes d’invités pour les fêtes entre amis, famille et personnel. Ces événements se dérouleront sur plusieurs nuits à la mi-décembre.

Nikki Carvajal, Betsy Klein et Kate Bennett, tous de CNN, ont contribué à ce rapport.