COVID-19 :

L’indice de la production industrielle générale (IPI) a reculé de 0,6% en septembre par rapport au même mois de 2019, modérant de plus de cinq points la baisse annuelle d’août (-5,9%), malgré l’impact de la deuxième vague de la pandémie sur l’économie, comme le rapporte ce vendredi l’institut national des statistiques (INE). Cependant, avec la baisse interannuelle de septembre, la production industrielle a enregistré des taux négatifs pendant neuf mois consécutifs.

Deux secteurs ont enregistré des baisses annuelles en septembre: énergie, qui a réduit sa production de 3,4%, et biens d’équipement, avec une baisse de 2,3%. Au contraire, les biens de consommation durables ont augmenté leur production de 4,7% par rapport à septembre 2019, tandis que les biens de consommation non durables l’ont augmentée de 1,1% et les biens intermédiaires de 0,9%.

Les activités qui ont le plus réduit leur production en septembre ont été l’industrie du cuir et de la chaussure, avec une baisse annuelle de 27%; cokeries et raffinage du pétrole (-17,2%) et fabrication d’autres matériels de transport (-13,3%). Parallèlement, parmi les activités qui ont augmenté leur production annuelle, se distinguent la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (+ 11,2%) et la fabrication de produits pharmaceutiques (+ 9,7%).

En termes mensuels (septembre à août), et dans la série corrigée, la production industrielle a enchaîné sa cinquième hausse mensuelle consécutive en augmentant de 0,8%, soit le double de ce qu’elle a fait en août en raison des effets de la crise des coronavirus Dans l’économie. Pourtant, cette croissance est loin des hausses à deux chiffres qui ont été réalisées en mai, juin et juillet.

La production industrielle a enregistré des baisses annuelles dans neuf communautés autonomes en septembre, en particulier Baléares (-21,1%), Asturies (-12,7%), les îles Canaries (-7,6%) et Pays basque (-sept%). Pour sa part, la Comunidad Valenciana n’a pas connu de variation annuelle et sept régions ont augmenté leur production par rapport à septembre 2019, principalement Aragon (+ 8,1%), Galice (+ 7,2%) et Cantabrie (+ 4,1%).