COVID-19 :

La Santé mentale privée a offert ces derniers jours sa pleine disponibilité pour collaborer avec la campagne de vaccination, qui a commencé au milieu des critiques pour sa lenteur. Cependant, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a fermé la porte à cette possibilité, qui permettrait de vacciner, totalement gratuitement, 11 millions de personnes, selon le secteur.

La stratégie de vaccination du ministère de la Santé -qui est inclus dans un plan dont la dernière mise à jour date du 18 décembre- ne prévoit pas de participation au processus de santé privée, bien que cela permettrait d’élargir les ressources et d’améliorer, par conséquent, le taux de vaccination.

Dans crise pandémique complète, et avec des cas manifestement en hausse, Illa défend néanmoins que la vaccination ne sera en charge que du système public. “Nous sommes sûrs que la santé publique dispose de ressources suffisantes de toutes sortes pour administrer les doses que nous recevons”, a déclaré le ministre la semaine dernière, en réponse à l’offre privée.

Le chef de la Santé – candidat en plus du PSC pour les prochaines élections catalanes – reste convaincu que le plan initial élaboré par son département sera réalisé. Autrement dit, en été, 33 millions de citoyens, 70% de la population, sont vaccinés.

«Je connais le travail qui se fait et dans quelques jours, nous serons à la vitesse de croisière. C’est une course de longue distance, pas un sprint, et l’objectif est de se mettre en route pour une course de longue distance qui durera des mois », a insisté Illa face aux critiques pour le manque de prévoyance des vaccins.

L’intégration de la santé privée dans la vaccination permettrait d’accélérer considérablement le processus. De l’Institut pour le développement et l’intégration de la santé (Fondation IDIS), il a été averti que l’augmentation du nombre d’infections ces dernières semaines et l’augmentation de la demande de soins de santé associée, ainsi que la saturation déjà existante dans les services de soins Primaire, «rendra la rapidité de la campagne de vaccination encore plus difficile», ce qui rend «indispensable» que toutes les ressources disponibles soient utilisées pour que, dès que possible, un plus grand pourcentage de la population soit vacciné.

Davantage de ressources

La société privée Healthcare compte 458 hôpitaux, plus de 12 000 centres médicaux et près de 270 000 professionnels. «Il est essentiel d’envisager une logistique dynamique qui ajoute des volontés et des efforts pour l’ensemble du processus, en évitant que les vaccins disponibles n’attendent d’être administrés au segment de population précédemment établi et en permettant des progrès dans d’autres groupes de population pour atteindre l’objectif de vaccination en dans les plus brefs délais », ont-ils déclaré depuis cet organe dans un communiqué.

«Vacciner le plus grand volume de population dans les plus brefs délais est essentiel et pour cela la somme de tous les efforts et ressources matérielles et humaines qu’offre le système dans sa double propriété est essentielle et cela devrait être précisément l’objectif prioritaire pour maîtriser la situation épidémiologique au plus vite, car tout retard a un impact évident en termes de morbidité et mortalité, de bien-être et de qualité de vie de la population », ajoute la note.

De Santé, par contre, ils soulignent que le plan de vaccination du gouvernement fonctionne. Le nombre d’infections a dépassé les deux millions cette semaine dans notre pays.

Le gouvernement refuse également d’incorporer l’armée à la vaccination, comme l’a proposé la ministre Margarita Robles elle-même. «Dès que les autorités sanitaires comprendront ou apprécieront que les forces armées peuvent aider, nous y serons disponibles», a déclaré le ministre de la Défense.

La proposition n’est pas du goût de l’exécutif de Sánchez qui, comme l’a révélé OKDIARIO, l’a rejetée jusqu’à deux fois lors des réunions du comité de surveillance des coronavirus qu’il préside toutes les deux semaines.

Sánchez a compris que la vaccination devrait être de la responsabilité exclusive de la santé civile, malgré le fait que, selon les calculs internes des forces armées, une équipe de 15 militaires de la santé pourrait vacciner plus d’un millier de personnes par jour.

Les critiques de la stratégie de vaccination soulignent également l’absence de plan organisé par le ministère pour distribuer les doses du vaccin, de manière à assurer la fourniture d’une deuxième application, obligatoire dans le cas du vaccin Pfizer. pour garantir l’immunité.

Ce manque d’indications a contraint les régions à se couvrir le dos, comme le fait la Communauté de Madrid, en réservant des vaccins pour garantir une seconde dose, qui doit être administrée à 21 jours d’intervalle de la première.

Ce fait n’aime pas non plus Illa. «Je comprends que ces premiers jours certaines communautés, rien ne se passe, elles veulent avoir une réserve stratégique pour s’en assurer, mais je pense que quand on voit que les accouchements se font régulièrement, la volonté de chacun est de fournir des vaccins à la population au plus vite» a déclaré récemment le ministre.