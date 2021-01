COVID-19 :

Le calendrier cycliste serré pour 2021 en raison du report des Jeux olympiques de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus Cela pourrait également affecter la présence de certains coureurs qui, quelques jours avant l’épreuve olympique, participeront à d’autres courses.

Et est-ce la possibilité que le Japon oblige les athlètes à sauver une quarantaine de 14 jours avant les Jeux olympiques compte tenu de l’augmentation des cas dans le pays ces dernières semaines pourrait sérieusement affecter les cyclistes participant à deux des courses les plus importantes du calendrier masculin et féminin: le Tour de France, qui se terminera le 18 juillet, et le Giro Rosa, qui se terminera une semaine plus tôt.

Les dates prévues pour les épreuves sur route masculines et féminines des Jeux olympiques de Tokyo sont les 24 et 25 juillet 2021.Par conséquent, de nombreux coureurs ne pourraient pas respecter cette période de quarantaine et devraient renoncer à participer au Tour ou au Giro Rosa ou partir en milieu de course pour pouvoir terminer la quarantaine de 14 jours sur le sol japonais.

Cependant, cette hypothétique quarantaine pourrait être exemptée pour les cyclistes, puisque les coureurs du Tour et les coureurs du Giro Rosa resteront dans leurs bulles respectives et beaucoup d’entre eux auraient pu être vaccinés contre le COVID-19 avant les Jeux olympiques.

Selon le portail Cyclingnews, parmi les cyclistes qui pourraient être touchés seraient Julian Alaphilippe, Wout Van Aert, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Marc Hirschi ou Greg Van Avermaet, champion olympique actuel, qui participera au Tour de France, tandis que d’autres coureurs tels que Remco Evenepoel, Tao Geoghegan Hart ou Vincenzo Nibali, qui en principe dirigeront le Giro d’Italia, pourraient purger la quarantaine de 14 jours que le Japon pourrait exiger avant les Jeux.