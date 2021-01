COVID-19 :

Le président Nicolás Maduro s’est adressé à la population hier soir pour faire un bref bilan de l’année où il n’a pas précisé s’il décréterait une nouvelle quarantaine radicale dans les prochains jours. Pendant ce temps, le nombre d’infections reste inférieur à 300 cas par jour. “Une des années les plus complexes pour l’humanité et dans laquelle je ne peux qu’exprimer ma gratitude à chaque femme qui a tendrement résisté, et l’intégrité de chaque homme qui défend le pays », a déclaré le président.

Nouvelle quarantaine

Le Venezuela a profité d’un flexibilisation pendant le mois de décembre comme “prix à la population”, mais Maduro étudie de nouvelles modalités pour ce janvier. Une quarantaine de 14 jours est proposée pour stopper une éventuelle augmentation du cas après les vacances de Noël. “J’évalue si nous allons vers une modalité de 14 jours de quarantaine radicale, nous l’étudions en commission présidentielle», A déclaré Maduro le 28 décembre.

La nouvelle mesure pourrait être annoncée la semaine prochaine lors de la réunion de la Commission présidentielle. «Nous avons eu une légère croissance dans le registre des infections au COVID-19 et nous sommes alertes. Parce que ça peut signifier que les conditions sont créées pour une seconde vague, qu’il faut éviter », a détaillé le président du Venezuela.

Le gouvernement, en outre, vols internationaux restreints à destination et en provenance de la République dominicaine et du Panama comme mesure pour contenir l’arrivée de cas étrangers. Cette mesure a été mise en place il y a quelques mois et a donné de bons résultats.