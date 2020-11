COVID-19 :

Emma García ne pourra pas être en charge de “ Viva la vida ” le week-end prochain après avoir été testée positive pour le coronavirus, un résultat qu’il a rendu public via son profil Instagram. “Bonjour les amis! Je dois vous dire que ce week-end je ne pourrai pas être avec vous. J’ai COVID-19. Je suis sans symptômes et je reçois beaucoup d’amour, ce qui est le meilleur remèdeApparemment, la mauvaise nouvelle est venue après le test que les travailleurs de Mediaset subissent chaque semaine pour accéder à leurs études.

La présentatrice basque devra rester isolée chez elle pendant les deux prochaines semaines, mais heureusement, elle n’a pas ressenti de symptômes qui pourraient être plus graves. Avec beaucoup d’optimisme, Emma a souligné que “tout ira bien” tout en se rappelant l’importance de la responsabilité individuelle de chaque citoyen: «Sois sage d’être libre» et «ce virus que nous avons arrêté ensemble», étaient quelques-uns des messages qu’il a publiés.

Ainsi, García laissera un énorme vide sur le plateau de Mediaset samedi et dimanche mais le groupe audiovisuel a déjà trouvé un substitut aux garanties pour les deux jours, et c’est en fait Emma elle-même qui a annoncé le nom. “Je vous laisse entre de bonnes mains, avec ma chère partenaire Sandra Barneda“Il a écrit. Le Catalan n’a pas manqué l’occasion et a répondu au message de son partenaire:” Prenez soin de vous. Nous serons en attente », a-t-il écrit.

Sandra est devenue l’un des visages les plus importants de Mediaset et a été choisie pour remplacer Mónica Naranja à la tête de “ L’île des tentations ”, un programme qui a renoué avec un succès retentissant lors de sa deuxième édition et qui a placé Barneda comme l’une des stars de la chaîne. Pour elle, en plus, Ce ne sera pas nouveau de présenter ‘Viva la vida’, comme il l’a déjà fait pendant les vacances d’Emma en 2019. Par coïncidence, et presque comme une prémonition de ce qui allait arriver, Emma avait hier posté une image sur Instagram avec son nouveau livre, Un océan pour vous atteindre, écrit par Sandra Barneda. «J’ai déjà un excellent plan», a-t-il déclaré.

La basque a déjà commencé sa convalescence avec le soutien à domicile de son mari et de sa fille. De plus, mais avec une affection proche, beaucoup de ses confrères de télévision et d’innombrables followers, qui lui ont envoyé des messages d’encouragement via les réseaux sociaux. Tamara Gorro, Marta López, Suso ou Isabel Rábago ont envoyé leurs meilleurs vœux pour cette quarantaine.