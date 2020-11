COVID-19 :

Les autorités sanitaires du monde entier insistent depuis des mois sur l’importance de trois ‘m’ pour aide à réduire la propagation du COVID-19: masque, mains et à 2 mètres. En revanche, de nombreux experts en épidémiologie et en aérosols, bien qu’ils soient d’accord avec ces mesures, estiment qu’il faut aller plus loin et faire attention également à la ventilation des lieux fermés pour éviter la contagion.

Maria Cruz Minguillón, Un chercheur du SCCI sur les aérosols atmosphériques, a passé en revue toutes ces mesures dans une interview avec le programme ‘Via Lliure’ de RAC1 et en a proposé une de plus: tais-toi dans le métro. “Calme et avec le masque bien ajusté, le risque est très faible“, il prétendait. Par conséquent, considérez que “Ce serait idéal si le métro indiquait” Silence always “”.

Dans ce moyen de transport, comme l’explique Minguillón, il n’y a pas de type de ventilation, donc si quelqu’un est infecté, c’est important de polluer le moins possible l’air. Par conséquent, je recommande de ne pas parler, même pas au téléphone. «Si je parle sur mon portable, et que je parle fort parce qu’il y a du bruit dans le métro, il est émis 50 fois plus d’aérosols“, Il a souligné. Et il insiste sur le fait que, comme mesure de protection, la meilleure option serait de se taire. Cependant, le chercheur de la SCCI a admis que le fait que les trajets en métro soient courts finit par rendre la contagion plus difficile. Ce qui ne nous dispense pas de respecter rigoureusement les mesures de sécurité.

Aérosols, très dangereux

Pendant un certain temps, unautorités sanitaires du gouvernement espagnol, conformément aux critères de la Organisation mondiale de la SANTE (OMS), a considéré les aérosols comme un voie de transmission, mais seulement dans certaines circonstances (hôpital), sans être en aucun cas une voie de contagion importante.

Cependant, du passé 22 octobre, La santé reconnaît le rôle important que ces derniers jouent dans la transmission du virus. «La plupart des infections sont principalement causées par des contacts étroits et des expositions prolongées à des gouttelettes respiratoires contenant le virus, ainsi que par inhalation d’aérosols contenant des particules virales en suspension et contact direct ou indirect avec des sécrétions respiratoires infectées», A indiqué le document approuvé après le Conseil interterritorial de la santé entre le Ministère de la Santé et les Communautés Autonomes.

Ce changement de position intervient peu après que plusieurs experts ont publié une lettre dans la revue Science expliquant le risque d’aérosols: «Il y a un preuves accablantes que l’inhalation de SRAS-CoV-2 représente une voie de transmission importante pour COVID-19». Comme expliqué dans l’article, les personnes infectées libèrent des milliers d’aérosols chargés de virus, ainsi que quelques gouttelettes, lorsqu’elles respirent, toussent, parlent ou chantent. “Donc, vous êtes beaucoup plus susceptible d’inhaler des aérosols qu’une goutte, l’accent devrait donc être mis sur la protection contre la transmission aérienne ».

Pour sa part, José Luis Jimenez, un expert en chimie-physique à l’Université du Colorado, avait déjà averti en août que les aérosols étaient la forme la plus importante de propagation. «Les preuves des aérosols sont plus solides que celles des autres avenues. Il est temps d’être plus énergique et de dire à la population quelles mesures elle doit prendre pour se protéger. Plus tôt nous le faisons, plus vite nous pouvons contrôler la pandémie », a-t-il écrit dans un article pour El País. Quelques jours plus tard, dans l’émission “ Al Rojo Vivo ”, il a assuré que “Environ 75% des infections seraient produites par des aérosols”.