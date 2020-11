COVID-19 :

Christian Drosten, le virologue le plus connu d’Allemagne, a accordé une interview au journal Neue Osnabrücker Zeitung et recommandation sur la façon dont nous devrions agir au milieu de la pandémie: “La meilleure chose serait nous nous comportons comme si nous étions infectés et nous voudrions empêcher la transmission de la maladie. “

Bien qu’il ait reflété que “Vous pouvez aussi penser à l’inverse, que tout le monde est infecté et que nous essayons de nous protéger “. Drosten a souligné que la normalisation n’est pas attendue à court terme: “Il est certain qu’à Pâques, nous continuerons à faire face à la pandémie. Mais c’est possible que pour l’été, il y a des choses qui s’améliorent dans notre vie quotidienne ».

Nouvelles mesures en Allemagne

Comme le reste des pays européens, L’Allemagne subit les conséquences de la deuxième vague du coronavirus. En raison de l’augmentation significative des infections, les autorités allemandes prennent de nouvelles mesures restrictives.

Donc, pendant quatre semaines, ils seront fermés bars, restaurants, cinémas, théâtres et gymnases, tandis que le les écoles et jardins d’enfants resteront ouverts, quelque chose que Drosten considère comme correct: “Dans les écoles il y a maintenant des mesures de prévention plus strictes qui, ajoutées à l’utilisation obligatoire des masques, donne-nous l’espoir que les contagions pourront être évitées. “

Le virologue aussi s’attendre à une amélioration de la situation grâce aux tests rapides: “Nous pourrions tester avec plus de régularité aux groupes à risque. De plus, les tests rapides permettent non seulement de déterminer si quelqu’un a été infecté mais aussi s’il peut infecter d’autres personnes. Cela facilitera la prise de décisions concernant les quarantaines et l’interdiction de contact“.

Augmentation des infections

L’Institut Robert Koch (RKI) pour la virologie a notifié ce dimanche 14177 nouvelles infections à coronavirus en Allemagne. Bien qu’il y ait la particularité que le dimanche et le lundi, le nombre de cas signalés il est généralement inférieur en raison des retards de communication entre les bureaux de santé et le RKI.

Depuis le début de la pandémie, Le pays allemand a enregistré 532930 infections, 10481 décès et environ 355 900 ont vaincu la maladie. En outre, les cas actifs sont estimés à 162 062.