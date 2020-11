COVID-19 :

La reine Elizabeth II assiste à l’événement sans porter de masque 0:38

Londres . – Pour la première fois pendant la pandémie, la reine Elizabeth II portait un masque en public.

Le monarque de 94 ans portait le masque facial lors d’une cérémonie commémorative à Londres plus tôt cette semaine.

L’événement a eu lieu à l’abbaye de Westminster avant le 11 novembre, dimanche du Souvenir, jour où le Royaume-Uni rend hommage à ceux qui ont perdu la vie pendant la guerre.

“La reine a commémoré le centenaire de l’enterrement du soldat inconnu à l’abbaye de Westminster cette semaine, dans un hommage personnel avant le dimanche du Souvenir”, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué.

Le masque noir, aux bords blancs, aurait été réalisé par Angela Kelly, conseillère personnelle et conservatrice de la reine, qui conçoit de nombreuses tenues du monarque, selon l’agence de presse PA Media.

La Tombe du Soldat inconnu est le lieu de repos d’un soldat britannique non identifié décédé pendant la Première Guerre mondiale. Le site est devenu un symbole du deuil national après la guerre et a conservé son importance commémorative dans les années qui ont suivi.

La reine est réapparue plus tôt, mais sans masque

En octobre, la reine Elizabeth est apparue pour son premier engagement royal depuis le début de la pandémie, mais n’a pas porté de masque malgré la résurgence du virus.

Elle a été photographiée au Porton Down Science Park, dans le sud de l’Angleterre, avec son petit-fils, le prince William, qui ne portait pas non plus de masque. Des directives de distanciation sociale ont été établies lors de l’événement et toutes les personnes que le monarque britannique a rencontrées ont été testées négatives pour le virus.

Le palais de Buckingham a déclaré que la reine avait décidé de ne pas porter de masque après avoir consulté ses propres médecins et scientifiques à Porton Down.

En Angleterre, se couvrir le visage est obligatoire dans la plupart des environnements intérieurs.

Le virus dans la famille royale

La famille royale a été frappée carrément par la pandémie en mars lorsque le prince Charles, le fils aîné de la reine Elizabeth et héritier du trône britannique, a été testé positif. Son bureau a annoncé le diagnostic à l’époque et le royal a terminé une période d’auto-isolement en Écosse.

L’homme de 71 ans a déclaré plus tard qu’il n’avait éprouvé que des symptômes bénins.

La semaine dernière, il est apparu que le prince William, deuxième sur le trône, avait également été testé positif au COVID-19 au début de 2020, selon la BBC, citant des sources du palais.

On ne sait pas exactement quand Guillermo a été infecté. Le journal Sun, qui a dévoilé l’histoire, a déclaré avoir pris une pause de sept jours entre les appels et les messages vidéo du 9 au 16 avril.

Le petit-fils de la reine aurait déclaré à un observateur qu’il n’avait pas divulgué publiquement son diagnostic de peur de susciter des inquiétudes. Mais sa décision de garder l’affaire privée a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles le public britannique n’a pas été informé que Guillermo était malade.

La pandémie s’est propagée dans la vie publique au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson est également tombé malade du virus au cours des premiers mois de l’année, tandis que son principal conseiller, Dominic Cummings, a traversé une période d’auto-isolement après avoir montré des symptômes.

L’Angleterre est actuellement dans un deuxième verrouillage national en raison d’une augmentation des cas de coronavirus.

Max Foster a rapporté de Londres. Zamira Rahim a écrit depuis Londres.