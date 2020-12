COVID-19 :

Des sources proches de la Maison royale assurent que la reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg recevront le vaccin contre le COVID-19 dans les semaines à venir

La Reine Isabelle II, 94 ans, et son mari, le duc d’edimbourg, 99 ans, recevra le Vaccin contre le covid-19 «Dans quelques semaines» et plus tard, ils révéleront au public qu’il leur a été administré, comme le rapporte The Mail dimanche.

Selon des sources citées par le tabloïd, la reine Elizabeth et le prince Philip n’auront pas de traitement préférentiel, «ils attendront leur tour», puisque, selon le calendrier établi par le gouvernement britannique, les plus de 80 ans seront vaccinés juste après des résidents et des travailleurs des résidences.

Ce sont les médecins du mariage royal qui leur ont conseillé de se faire vacciner.

La reine Elizabeth II d'Angleterre et le duc Philippe d'Édimbourg.

le Royaume-Uni prévoit de commencer campagne de vaccination à travers le pays la semaine prochaine, car les premières doses ont déjà atteint le sol britannique.

Selon les experts cités par dimanche, la vaccination de la reine aurait un effet important sur la société pour lutter contre les campagnes de désinformation propagées par le mouvement anti-vaccin, qui a une suite notable.

Ajout à la princes Carlos et Guillermo le mouvement pour inciter la population à se faire vacciner, bien qu’il y ait des doutes quant à savoir si cela signifierait «politiser» la famille royale.

Malgré cela, selon le «Mail on Sunday», en 1957, la reine avait déjà rendu public que ses enfants Carlos et Ana avaient été vaccinés contre la polio pour aider à apaiser les craintes de la population.

