COVID-19 :

L’un des secteurs les plus accusés de la pandémie est l’industrie hôtelière. Dans certaines communautés autonomes, ces établissements ont été contraints de fermer leurs portes. C’était le cas avec Catalogne, où ils sont fermés depuis plus d’un mois, ce qui a signifié un gros coup dur pour vos résultats.

Mais ça ce n’était pas un obstacle pour deux influenceurs de la région. Ils sont allés chez un hôtelier à Barcelone et ils ont proposé de manger gratuitement en échange de publicité sur leur blog. Ils ont demandé une invitation à goûter leurs meilleurs plats et en retour téléchargeraient des photos et des vidéos sur leurs réseaux sociaux pour attirer plus de clients dans les locaux.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la réponse du propriétaire devienne virale via les réseaux sociaux: “Nous sommes perdre de l’argent au jour le jour, nous perdons 50 000 euros depuis mars. J’ai mes travailleurs dans ERTEPensez-vous que j’ai envie d’inviter quelqu’un? “

Autres demandes

Ces types de demandes ne sont pas des événements isolés. Joe Nicchi, co-fondateur de la société CVT Serve et Chauffeur de camion de crème glacée à Los Angeles, a décidé de facturer davantage à ceux qui font ce type de demandes. L’affiche suivante a été accrochée sur le véhicule: «Les influenceurs paient le double».

En Grèce, un événement similaire à celui qui s’est produit à Barcelone a également été rendu public. Un influenceur a demandé manger gratuitement en échange de publicité sur le restaurant. Mais l’établissement, loin d’accepter sa demande, lui dit que Il le facturait pour la nourriture qu’il demandait et en faisait don aux personnes dans le besoin.